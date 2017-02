Erdogan aprova reforma constitucional que lhe vai dar mais poderes

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, promulgou esta sexta-feira a reforma constitucional que abre caminho à introdução de um sistema presidencial. O decreto vai agora ser objecto de um referendo marcado para Abril.

No mês passado, o Parlamento tinha aprovado um decreto sobre a reforma constitucional, mas o carácter controverso da mudança de regime ficou patente durante os acesos debates parlamentares. Um deputado acusou outro de o ter mordido na perna durante uma sessão e outro chegou a algemar-se a um púlpito.

Para que o decreto fosse aprovado pela maioria de dois terços, o Partido da Justiça e Desenvolvimento (AKP, no poder) teve de contar com o apoio do MHP, da extrema-direita nacionalista, que rompeu anos de oposição ao regime presidencial.

Erdogan defende a medida – que lhe vai dar amplos poderes executivos, incluindo a demissão de ministros – como uma garantia de estabilidade política no país. Esta tese ganhou força após a tentativa de golpe de Estado de 15 de Julho levada a cabo por um grupo de militares que o regime turco diz estarem ligados ao movimento do imã exilado nos EUA, Fettullah Güllen.

A oposição a Erdogan diz, porém, que a emenda constitucional destina-se apenas a concentrar poderes na figura do Presidente, para que possa governar o país sem prestar contas, bem como silenciar de uma vez por todas qualquer movimento crítico. Sob o pretexto da luta contra o terrorismo – associado ao movimento indepentista curdo –, as autoridades turcas têm lançado uma autêntica guerra contra a imprensa independente, tornando o país naquele que mais prende jornalistas.

Em concreto, a reforma constitucional implica a extinção do posto de primeiro-ministro, com o Presidente a liderar o Governo. Para além de poder demitir e nomear ministros, o chefe de Estado poderia decretar o estado de emergência, aprovar o orçamento, escolher parte dos juízes do Supremo Tribunal e do Tribunal Constitucional e até aprovar certas leis.

Entre Erdogan e o sistema presidencial que há muito deseja resta agora apenas um referendo, que deverá ter lugar a 16 de Abril, de acordo com o vice-primeiro-ministro, Numan Kurtulmus.

Presidente e ministros começaram já a aproveitar discursos televisivos e até inaugurações para fazer campanha pelo “sim” à emenda constitucional, diz a Reuters.

