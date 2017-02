Deportação de imigrante mexicana abre nova frente na oposição a Trump

Ao fim de 22 anos nos Estados Unidos, a mexicana Guadalupe García de Rayos, que chegou ao país com 14 anos e tem dois filhos com nacionalidade norte-americana, foi deportada na quinta-feira e enviada de regresso ao México. Já há quem olhe para o caso desta mãe de Phoenix (Arizona) como o novo rosto das críticas às novas regras de deportação da Administração Trump.

PUB

O El Mundo escreve que García de Rayos foi condenada em 2009, depois de um raide à empresa onde trabalhava em busca de imigrantes ilegais, por possuir documentação falsa. Por este crime, que é frequente entres os imigrantes ilegais para poderem trabalhar, esteve presa seis meses e acabaria por ser condenada à deportação.

Porém, como a mulher de 36 anos não tinha antecedentes criminais, nem representava uma ameaça à segurança pública, as normas da antiga Administração Obama ditavam que a sua expulsão do país não fosse considerada prioritária.

PUB

Desde o julgamento, a imigrante mexicana passou a ter de se apresentar a cada seis meses nos serviços de imigração e fronteiras (ICE, na sigla em inglês). Porém, na última visita, já depois de ter entrado em vigor a ordem executiva do Presidente Donald Trump que define que seja dada prioridade à deportação de imigrantes ilegais que já tenham condenações, acabou por ser detida.

Depois de uma noite de angústia, em que de nada valeram as súplicas da família, a argumentações dos seus advogados, as manifestações populares à porta da esquadra ou os protestos das autoridades locais – como o do presidente da autarquia de Phoenix, o democrata Greg Stanton – Guadalupe acabaria mesmo por ser expulsa do país na quinta-feira.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ray Ybarra Maldonado, o advogado da mexicana, sustenta que a deportação da sua cliente é uma “consequência directa do novo decreto presidencial” que Donald Trump assinou a 25 de Janeiro. São regras que “não têm nada a ver com a segurança pública” e “têm tudo a ver com a separação de famílias”, afirmou.

O prefeito de Phoenix, Greg Stanton, considerou o caso “uma farsa”, acusando os serviços de imigração de “gastarem a sua energia a deportar uma mulher com dois filhos norte-americanos, que viveu mais de duas décadas no país e não representa uma ameaça para ninguém”, em vez de se concentrarem em “procurar criminosos violentos e traficantes de drogas”.

O congressista democrata pelo Arizona, Rubén Gallego, considerou a situação “uma tragédia”. Curiosamente, a primeira detenção de Guadalupe García de Rayos foi ditada durante o mandato do antigo sheriff do condado de Maricopa, Joe Arpaio. Arpaio, que ficou conhecido por ser implacável com os trabalhadores indocumentados, tornou-se num dos principais conselheiros de Trump para as questões da imigração durante a campanha presidencial.

PUB