Suspeito de corrupção, antigo Presidente do Peru recebe ordem de detenção

O antigo Presidente do Peru Alejandro Toledo recebeu ordem de detenção depois de ser acusado de corrupção, por alegadamente ter recebido financiamento ilícito da construtora brasileira Odebrecht.

Toledo, que assumiu o cargo de chefe de Estado entre 2001 e 2006, é acusado pela Justiça do Peru de ter recebido cerca de 20 milhões de dólares em subornos (18,8 milhões de euros ao câmbio actual) em troca de favorecimento em contratos públicos. O antigo Presidente peruano, que vive nos Estados Unidos e está neste momento em Paris, já negou qualquer envolvimento.

Em causa estava a construção de uma auto-estrada que ligaria os dois países, Peru e Brasil. A acusação chega do antigo director executivo da filial da empresa brasileira no Peru, Jorge Barata.

Citado pelos media locais, o antigo líder do Peru rejeita as acusações. "Deixem que [Barata] diga quando, como, onde e para qual banco ele me enviou 20 milhões de dólares. Não irei compactuar com isto!", vincou. Toledo acredita que esta acusação se trata de um "linchamento político" e diz-se escandalizado com este "ataque" dos seus "tradicionais inimigos".

O actual Presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski, já pediu a Toledo para que regresse ao país o mais rápido possível para que possa ser submetido a um questionário. Os advogados de Toledo pediram para pagar uma caução, mas o juiz que emitiu a ordem, Richard Concepcion, recusou o requerimento e insistiu na sua detenção e custódia.

A acusação a Toledo surge um dia depois de o actual Presidente colombiano e Nobel da Paz 2016, Juan Manuel dos Santos, ter sido também acusado de utilizar dinheiro da mesma construtora para a campanha da sua reeleição, em 2014.

A construtora brasileira, a maior do país, foi em 2016 acusada de pagar subornos a mais de uma centena de projectos em 12 países da América Latina e África, no valor de aproximadamente 788 milhões de dólares. A Odebrecht chegou a admitir ter pagado ao Peru cerca de 29 milhões de euros, entre 2005 e 2014, para assegurar contratos, detalha a BBC.

