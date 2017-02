Nuno Brandão Costa ganha concurso para o terminal intermodal de Campanhã

O projecto do arquitecto Nuno Brandão Costa venceu o concurso para a concepção do Terminal Intermodal de Campanhã, da Câmara do Porto. A proposta, uma das 22 submetidas ao júri liderado pelo arquitecto Carlos Prata, foi escolhida, entre outros motivos, pela forma como valoriza o espaço dos utentes na futura gare, obra que “vai ser o motor para a transformação de uma área da cidade esquecida durante décadas”, assinalou o presidente do júri, satisfeito com a forte adesão a um procedimento que atraiu alguns dos melhores gabinetes do país.

As propostas foram todas abertas esta sexta-feira de manhã, numa cerimónia pública, presenciada pela imprensa, elementos do município e alguns concorrentes, que decorreu na sede da empresa municipal de Obras Públicas. Cada projecto foi identificado, naquele momento, pelo seu número de entrada no concurso, e só ali o júri passou a conhecer o nome do vencedor, num procedimento elogiado por Carlos Prata. Os espanhóis Pablo Pitta Arquitectos ficaram em segundo lugar e o Gabinete MVCC, de Mercês Vieira Camilo Cortesão ficou em terceiro. Os três têm direito a um prémio de 12,5 mil, dez mil e 7,5 mil euros, respectivamente

O projecto tem um valor de execução calculado em 6,36 milhões de euros, abaixo, portanto, dos 6,8 milhões estimados pela Câmara do Porto. O autarca Rui Moreira adiantou que o concurso público para a execução da obra será lançado com a brevidade possível, considerando que a empreotada possa começar em 2018. “Este é um projecto muito importante para cerzir aquela parte da cidade, rasgada por três vias, a VCI, a Circunvalação e a linha férrea”, afirmou o autarca.

