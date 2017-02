Activistas de Viana do Castelo alertam para as condições dos animais em circo

Activistas dos direitos dos animais de Viana do Castelo insurgiram-se esta sexta-feira, em declarações à agência Lusa, contra as condições "miseráveis" em que um circo instalado na cidade tem os seus animais.

Aquele movimento cívico conta realizar, ainda esta sexta-feira, entre as 20h e as 22h, "uma acção de sensibilização" junto ao local onde está montado o circo, adiantou a porta-voz do grupo de activistas, Ana Maciel. "Os animais encontram-se em condições miseráveis" afirmou, explicando que denunciou aquela situação através das redes sociais a fim de mobilizar os defensores dos direitos dos animais para a iniciativa prevista para a noite desta sexta-feira.

Ana Maciel indicou que se trata de "uma acção pacífica" que inclui a distribuição de flyers informativos. "A ideia é sensibilizar as pessoas que tenham intenção de comprar bilhete para assistir ao espectáculo para a exploração dos animais nos circos. É uma iniciativa sem protestos em que activistas empunharão cartazes", explicou Ana Maciel.

A acção foi comunicada à Câmara de Viana do Castelo que "não vê qualquer inconveniente na realização da acção de sensibilização". Contactada pela Lusa, fonte do Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) afirmou ter sido efectuada, esta semana, uma denúncia relacionada com as condições em que se encontram os animais daquele circo.

