Poupar sim, mas não no reclamar

Poupar é, quase sempre, um verbo transitivo, numa atmosfera intransitiva. Ou seja, pede um complemento directo, num tempo em que este vagueia entre o nada e o quase nada. Poupar quer (queria?) dizer optar por não gastar hoje para despender amanhã. Tinha, enquanto tal, uma função previdencial, prevendo e prevenindo. E uma vocação geracional transmitida de pais para filhos e netos.

Vem isto a propósito da praticamente nula remuneração da poupança na banca. Aliás, se considerarmos todos as comissões, alcavalas e impostos, as pessoas pagam para ter o seu dinheiro num banco. Com a misteriosa situação de, no caso de uma transferência entre duas contas, o nosso dinheiro andar no ar, em sucessivos overnights entre bancos. Bem sei que há “explicações técnicas” para tudo isto. Mas induz um efeito comportamental, sobretudo nos mais jovens, que pode ser devastador no futuro, num país com uma das mais baixas taxas de poupança.

Mas há também a poupança de tempo (e de paciência). Há dias, um amigo falou--me, com minúcia, do que se passou com ele, por ter sido apanhado na mais recente incorporação de um banco por outro. Um calvário, a propósito de um diminuto crédito que decidira liquidar. Reclamações, cartas, conversas, tempo perdido e tudo envolto em omissões, “passa-para-o-lado” e, claro está, com a culpa sempre na informática, em “fase de harmonização da migração das contas” e bode expiatório para tudo. Desesperado e com os juros a cair tipo taxímetro, resolveu entregar a reclamação em várias sucursais, em jeito de tsunami documental. Talvez por isso, tenha visto resolvido finalmente o (não) problema. Uma luta que durou cerca de um ano!

Minucioso e racional como sempre foi, apontou-me em conversa alguns conselhos sempre que há necessidade de fazer uma reclamação. Achei interessante e com maior probabilidade de eficácia. Eis algumas das dicas de que me falou:

Não escreva no Livro de Reclamações. Faça a reclamação numa folha isolada, que será apensa ao Livro. Torna-se muito mais visível e podem salientar-se os pontos importantes em negrito ou sublinhado.

Dê um título apelativo à reclamação, que sirva de chamariz.

Faça os comentários necessários com poucas palavras (e enumere os pontos para mais fácil referência).

Se não receber uma resposta cabal num prazo razoável, entregue a mesma reclamação em mais balcões ou agências. Vai despertar alguém na direcção de dualidade e no provedor (se o houver) da

Nas agências onde fizer a reclamação, indique ao gerente que está disponível para escrever na folha relevante “reclamação atendida”, desde que o problema seja efectivamente resolvido.

Mantenha sempre a calma e reforce a paciência nos vários momentos desta via (não verde) reclamatória.

Afinal não foi só o senhor Daniel Blake (coincidência, este meu amigo é também britânico, ainda que vivendo há muitos anos em Portugal) que sofreu as inclemências labirínticas e kafkianas dos expedientes burocráticos, da incapacidade de se olhar para além da norma, do imperial computador e de certas regras absurdas e conflituantes. No filme, foi nos serviços de Segurança Social. Mas, na banca, na sempre glosada excelência da modernidade, eficácia e “customização” (como adoram dizer) também há e muito a atrofia da capacidade de lidar com pessoas e a hipertrofia dos expedientes da conta de resultados. Não bastam os agora sempre invocados algoritmos... e a burocracia continua a ser o expediente de transformar o fácil em difícil através do inútil.

