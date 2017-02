Por uma alternativa à taxa turística

Foi recentemente lançado o repto, na 3.ª edição do ECO Talks, para o debate sobre a criação de uma «taxa turística» no Porto. Ambiciona-se, através desta taxa municipal, diminuir o «peso da pegada turística» e evitar que o «turismo não expulse os cidadãos» nesta cidade. No entanto, para a convivência regulada dos cidadãos residentes na cidade com aqueles, também cidadãos, que nela não residem, não haverá outros instrumentos alternativos à adoção de uma medida

financeira? Como instrumento de equilíbrio social entre os cidadãos que detêm interesses distintos na cidade - residentes, turistas, agentes económicos, prestadores de serviços públicos, etc. -, será uma taxa, a suportar unicamente pelos turistas, o instrumento mais indicado?

De acordo com os preceitos constitucionais nacionais, incumbe ao Estado, sobretudo às autarquias locais, a tarefa de «ordenar e promover o ordenamento do território, tendo em vista uma correta localização das atividades, um equilibrado desenvolvimento socioeconómico e a valorização da paisagem» (ver o Artigo 66.º da Constituição da República Portuguesa). Para concretizar tais preceitos, existe em Portugal um quadro normativo que regula as tarefasmunicipais de planeamento e gestão territorial. Essas tarefas incluem, entreoutras atividades, a elaboração e atualização de planos territoriais (como é o caso,por exemplo, do plano diretor municipal - estando o do Porto atualmente em fase de atualização -) e a concessão de licenças para obras e de autorizações para a utilização de edifícios.

É também aquando da prossecução destas atividades de ordenamento do território e de urbanismo que as entidades públicas, em especial os municípios,têm a incumbência de avaliar e ponderar os interesses públicos e privados coenvolvidos na utilização do território e do espaço da cidade. Os planos territoriais e as licenças/autorizações urbanísticas são, assim, instrumentos reguladores dos vários interesses que incidem sobre a cidade, na medida em que estabelecem regras que visam o equilíbrio entre os cidadãos.

A utilização de medidas urbanísticas como instrumentos de regulação e equilíbrio entre cidadãos com interesses distintos não é novidade nem exclusividade do nosso país. A título de exemplo, já a Confederação Helvética se socorreu de uma medida associada ao ordenamento do território e ao urbanismo como solução para a questão do excesso de residências secundárias verificado no país (incidente sobretudo na região turística dos Alpes). Tal medida teve origem na iniciativa popular federal (direito semelhante ao da iniciativa legislativa de cidadãos existente em Portugal) intitulada «para acabar com as construções invasivas de residências secundárias», liderada pela Fundação Franz Weber e a

associação a ela filiada Helvetia Nostra.

Aceitando tal iniciativa, e através de referendo, o povo suíço pronunciou-se a favor da limitação de residências secundárias. Deste modo, e acolhendo a vontade popular, a Assembleia Federal (autoridade legislativa suprema da Suíça) alterou a

Constituição estabelecendo uma quota máxima - 20% - para o número de residências secundárias relativamente ao parque habitacional de cada município. Para a concretização desta medida, os municípios helvéticos estão incumbidos de

elaborar e manter atualizados os respetivos inventários de residências secundárias.

Ao mesmo tempo, no seu papel de gestores urbanísticos, sempre que o número de licenças emitidas para residências secundárias ultrapasse a proporção de 20% do número total de fogos habitacionais, é proibido aos municípios conceder mais licenças para residências secundárias. Por curiosidade, em 2011 e de acordo com os censos, a proporção das residências secundárias em Portugal era de 19,3% do número total de alojamentos do parque habitacional. Assim sendo, não só é possível, como é necessário abandonar a «taxa turística» em prol da adopção de medidas mais eficientes e justas.



Arquitecta

