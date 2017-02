Combustíveis levam inflação para máximo desde 2012

A taxa de inflação registou em Janeiro uma variação de 1,3% em relação ao valor registado no primeiro mês do ano passado. A variação é a mais alta desde Dezembro de 2012 e reflecte em grande medida a aceleração dos preços dos combustíveis.

Ao divulgar nesta sexta-feira a estimativa do valor do Índice de Preços no Consumidor (IPC), o Instituto Nacional de Estatística (INE) nota como esta variação se deve sobretudo à subida dos combustíveis, o que se confirma quando se olha para a chamada “inflação subjacente”. Este indicador mede a inflação sem contar com os produtos alimentares não transformados e energéticos – e aí a variação homóloga fica-se pelos 0,5%, o mesmo valor que se registou em Dezembro.

Já a variação mensal do IPC, revela ainda o INE, foi negativa, com um recuo de 0,6%.

Para isso contribuiu negativamente a evolução dos preços no vestuário, “em consequência do período de saldos que se verifica habitualmente no início do ano, do calçado de mulher e dos voos internacionais”. Já em sentido positivo, o INE destaca o segmento do “gasóleo, do peixe fresco ou frigorificado, dos veículos automóveis novos, da gasolina e do peixe, crustáceos e moluscos secos salgados ou fumados”.

O índice do grupo dos produtos energéticos ficou 7,41% acima do valor homólogo, registando-se uma variação de 5,38% no segmento dos transportes.

No vestuário e calçado, nos acessórios, equipamentos domésticos e de manutenção corrente das habitações, assim como no índice dos produtos de saúde houve um recuo em relação a Janeiro do ano passado. Tendência contrária à que se verificou no índice da habitação, água, electricidade, gás e outros combustíveis, nas bebidas alcoólicas e tabaco, nas comunicações, educação, restaurantes e segmento de lazer e cultura.

A variação homóloga do Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) foi de 1,3%, quando o valor estimado pelo Eurostat para a zona euro é de 1,8%. Já em relação a Dezembro a variação mensal foi de -0,7%.

