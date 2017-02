CGD quer colocar 500 milhões junto de investidores privados

A segunda fase do processo de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos (CGD) vai avançar em Março, noticia nesta sexta-feira o Jornal Económico. Citando fonte próxima do processo, o semanário revela que o Governo está a preparar uma emissão de 500 milhões de euros de dívida subordinada para colocar junto de investidores institucionais privados.

A primeira fase do processo de recapitalização do banco público ocorreu no início do ano, com um aumento de capital de 1445 milhões de euros através da conversão em capital de 945 milhões de euros (e juros) dos títulos de capital contigente (os CoCos) que o Estado subscreveu em 2012. A par disso, foram transferidos para a CGD 500 milhões de euros relativos às acções da sociedade Parcaixa (que passaram para o banco).

O plano de recapitalização do banco público contempla uma injecção de capital pelo Estado até 2700 milhões e a emissão de dívida subordinada até mil milhões de euros. A emissão de dívida subordinada, considerada de alto risco, era uma das exigências da Comissão Europeia para que a recapitalização da CGD pudesse avançar sem ser considerada um auxílio de Estado. A emissão será realizada em duas tranches, sendo que a primeira vai arrancar já no próximo mês, assegura o Jornal Económico.

O processo de recapitalização da CGD foi iniciado ainda pelo anterior presidente do banco, António Domingues, mas terá de ser concluído por Paulo Macedo, que assumiu a liderança no início deste mês, depois da renúncia do antecessor.

O novo presidente da Caixa tem, entretanto, de fechar as contas do exercício de 2016. Segundo o jornal Expresso, o banco público registou no ano passado o maior prejuízo da banca portuguesa, com perdas que deverão situar-se entre os dois e os três mil milhões de euros.

