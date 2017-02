Tragédia em Angola: presidente de clube acusa polícia de “falha grave”

O presidente do Santa Rita, Pedro Nzolonzi, responsabilizou nesta sexta-feira a polícia pela tragédia que causou a morte de pelo menos 17 pessoas no estádio municipal 04 de Janeiro, na província de Uíge, no jogo com o Recreativo do Libolo.

Pelo menos 17 pessoas perderam a vida, alegadamente por forçarem a entrada no recinto para assistir ao jogo inaugural do campeonato angolano de futebol, que terminou com a vitória dos forasteiros, por 1-0.

"Ocorreu um erro grave da polícia, ao deixar a população aproximar-se do campo. Muitos não queriam pagar e os que tinham bilhetes não conseguiam entrar. Depois começou a confusão. É muito triste", explicou o dirigente.

Em declarações à Lusa, o líder do clube promovido ao Girabola vincou que as forças de segurança deveriam ter acautelado a chegada dos adeptos.

"Uíge é um povo que gosta de futebol e todo o mundo queria entrar no campo. Foi uma falha grave. A culpa disto tudo é da polícia. E era fácil evitar: era só alargar o cordão de segurança", disse.

Sem deixar de assegurar ter cumprido a "obrigação de enviar cartas às forças de segurança" com antecedência, Pedro Nzolonzi sublinhou que as necessidades de policiamento tinham sido comunicadas na segunda-feira.

Agora, o líder do Santa Rita aguarda ainda por instruções da Federação Angolana de Futebol. "Estamos em comunicação. Eles estão à espera [dos relatórios da polícia]".

A Reuters cita, por sua vez, o director do hospital local, Ernesto Luis, que descreve a situação que se viveu e confirmando o número de vítimas: “Algumas pessoas tiveram que passar por cima de outras pessoas. Registaram-se 76 vítimas, dos quais 17 morreram”.

Uma testemunha, João Silva, que fracturou um pé no incidente contou à agência que quando tentou entrar no estádio encontrou uma “barreira”. “O primeiro conjunto de pessoas caiu… eu estava na terceira camada [de pessoas]”.

Domingos Vilka, de 35 anos, fracturou uma mão, relata: “Quando deram a oportunidade de toda a gente entrar, estávamos já todos encostados ao portão”.

Também os treinadores portugueses de Recreativo do Libolo e Santa Rita, Vaz Pinto e Sérgio Traguil, respectivamente, confessaram ter ficado muito abalados com a tragédia no jogo entre as duas equipas para o arranque do campeonato angolano de futebol.

"É uma coisa que ultrapassa qualquer resultado. Não interessa nem vitória, nem derrota. O meu pensamento está com as famílias que viram os seus filhos falecer desta forma, pessoas que tentaram a todo o custo ver os seus ídolos. É uma tragédia enorme, estou devastado. Nunca pensei que fosse passar por um momento destes", afirmou Sérgio Traguil à Lusa.

O sentimento foi comungado pelo seu homólogo do Libolo, que deixou para segundo plano o triunfo obtido na estreia na prova. "Toda a gente ficou muito triste com a notícia que estávamos a receber, porque não era isto que desejávamos para início de campeonato, obviamente", afirmou.

Apesar da magnitude da tragédia, os técnicos não se aperceberam de imediato do que se estava a passar: "Apercebi-me que algo não estava bem, havia um aglomerado de pessoas e entretanto outras deslocaram-se a correr para lá, mas parecia-me uma confusão momentânea, porque havia muita gente para entrar", frisou Vaz Pinto à Lusa, secundado por Sérgio Traguil: "Olhei para esse portão e vi pessoas a correr, mas nunca pensei que fosse uma tragédia desta dimensão".

