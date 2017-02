PSG junta-se provisoriamente ao Mónaco na liderança

O Paris Saint-Germain juntou-se esta sexta-feira, provisoriamente, ao Mónaco de Leonardo Jardim na liderança do campeonato francês de futebol, ao vencer por 3-0 no reduto do Bordéus, na abertura da 25.ª jornada.

O avançado uruguaio Edinson Cavani foi a grande figura do encontro, ao abrir e encerrar o marcador, aos seis e 47 minutos, passando a contar 25 golos na prova, precisamente metade dos 50 dos parisienses.

O outro golo do “onze” do espanhol Unai Emery, que somou o 11.º triunfo nos últimos 12 jogos, em todos as provas, em vésperas de receber o FC Barcelona, para a Liga dos Campeões, foi apontado pelo argentino Di María, aos 40 minutos.

A formação parisiense, sem o português Gonçalo Guedes entre os 18 eleitos, começou muito bem o jogo e adiantou-se logo aos seis minutos, num remate de primeira de Cavani, de fora da área, sem deixar cair, após um ressalto.

Tão cedo em vantagem, a equipa de Emery assumiu o controlo do encontro e, aos 40 minutos, aumentou a vantagem, por intermédio do ex-benfiquista Di Maria, que fez um “chapéu” a Carrasso, depois de isolado pelo italiano Verratti.

Se ainda havia dúvidas quanto ao vencedor, os parisienses acabaram com elas, em definitivo, aos 47 minutos, com mais um "tiro" de primeira de Cavani, depois de um cruzamento perfeito da esquerda de Di María, num rápido contra-ataque.

Até final, os tetracampeões em título limitaram-se a gerir as operações, com o técnico espanhol a aproveitar para poupar Verratti (saiu aos 60 minutos), Di Maria (63) e Cavani (72), já a pensar no jogo de terça-feira com o Barcelona.

O PSG passou a contar 55 pontos, os mesmos do líder Mónaco, anfitrião sábado do Metz, e mais três do que o Nice, que visita domingo o Rennes. Por seu lado, o Bordéus é sétimo, com 36.

