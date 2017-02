Arouca vai à Luz na sua melhor fase

Não foi assim há tanto tempo: basta recuar três meses, até à décima jornada, para encontrar o Arouca no penúltimo lugar da I Liga. A equipa de Lito Vidigal acabava de ser goleada em Alvalade (3-0) e tinha então apenas mais dois pontos do que o Tondela. Os arouquenses, com um empate e quatro derrotas nos jogos disputados longe de casa, ainda procuravam o primeiro triunfo fora.

Mas entretanto o panorama alterou-se radicalmente e esta noite (20h30, BTV) o Arouca visita o Estádio da Luz na melhor fase fora de portas: quatro jogos consecutivos sem perder (triunfos sobre Feirense, Moreirense e Tondela e empate com o Nacional) ajudaram a catapultar a equipa para perto da primeira metade da tabela – a vantagem sobre o Tondela, que continua em zona de despromoção, disparou para 13 pontos. Esta é a melhor série de resultados da história do Arouca a jogar fora, no campeonato – o clube estreou-se na I Liga em 2013-14.

Olhando apenas para os últimos quatro jogos fora de portas, ninguém no campeonato fez melhor do que os dez pontos somados pelo Arouca: FC Porto e Boavista conseguiram oito, V. Guimarães fez sete, Benfica somou seis e o Sporting obteve cinco pontos. “O Arouca tem mais dois pontos do que tinha na época passada, a esta jornada. Todos os jogos são difíceis, mas não podemos olhar para os nossos adversários como se fôssemos ‘coitadinhos’. Podemos vencer qualquer jogo”, frisou Lito Vidigal, na antevisão da partida.

Os “encarnados”, ainda sem Rui Vitória, que cumprirá o terceiro e último jogo de castigo pelos incidentes após a meia-final da Taça da Liga, jogam antes do FC Porto e podem aumentar temporariamente a vantagem sobre os “dragões”. Isto antes de começarem a pensar na recepção de terça-feira ao Borussia Dortmund, na primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

