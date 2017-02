Viva a NTS ao vivo

Ben Ratliff não pára quieto. O livro Every Song Ever, mais a respectiva playlist no Spotify, foram uma das revelações musicais de 2016, merecedoras de tudo menos indiferença. Ratliff tanto põe o leitor furioso - por escrever história com hindsight politicamente correcto - como o alicia com curiosidades.

Na Esquire americana de Março ele confessa que gosta de ouvir sessões de rádio dalguns DJs favoritos. Com o título Screw Algorithms faz um elogio merecidíssimo da NTS (Londres, Manchester, etc), da redlightradio.net (Amsterdão, com streaming video) de thelolradio (Brooklyn, com streaming video) e da mais fraquinha (mas pioneira) dublab.com (Los Angeles).

Vale a pena ler. Ainda não está online mas não deve demorar. Ratliff menciona programas específicos, incluindo ópera e extreme metal, que são deliciosamente pessoais e inesperados. Viciado em podcasts, como todos os americanos, é pena que ele menospreze a experiência de ouvir rádio ao vivo. Nem todas as viagens musicais têm de ser explorações inquietas de novos universos. Sabe bem prescindirmos do controlo para mais bem podermos perdê-lo. É muito melhor (e cada vez mais raro) uma pessoa deixar-se ir na companhia dum DJ que sabe pôr música boa e pouco conhecida.

Para quem vive na Europa as manhãs londrinas da NTS, das nove ao meio-dia, são frescas e cosmopolitas, graças ao talento e à simpatia de Charlie Bones. Nunca se sabe o que vem a seguir. O som é verdadeiro e corresponde a uma diversão genuína. Como deve ser.

