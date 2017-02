PJ detém farmacêutica em Famalicão por suspeita de fraude ao SNS

A Polícia Judiciária deteve a proprietária e directora de uma farmácia em Vermoim, Famalicão, por alegada fraude ao Serviço Nacional de Saúde (SNS), informou, esta quinta-feira, aquela polícia, em comunicado. A arguida está "fortemente indiciada" pelos crimes de burla qualificada, corrupção, falsificação de documento agravado e falsidade informática.

"De acordo com os elementos apurados, a actividade criminosa passava por um esquema fraudulento de venda fictícia de medicamentos através da emissão de receitas médicas fictícias, a fim de que a taxa de comparticipação paga pelo Estado revertesse para os suspeitos", refere o comunicado, que acrescenta que a investigação "prossegue no sentido de determinar todas as condutas criminosas e o seu alcance, bem como o prejuízo total causado ao Estado Português através de comparticipações obtidas fraudulentamente do SNS".

A detida vai ser apresentada a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das respectivas medidas de coacção.





