Avião da Força Aérea aterra de emergência em Faro

Um avião C-295 da Força Aérea Portuguesa (FAP) aterrou de emergência no Aeroporto de Faro, esta quinta-feira, após reportar um problema eléctrico. A aterragem correu com normalidade, mas a aeronave ainda continua estacionada no aeroporto, de acordo com fontes militar e da ANA.

PUB

A ANA - Aeroportos de Portugal comunicou à agência Lusa que o aparelho aterrou às 16h49, depois de o piloto ter pedido para aterrar em Faro devido a "problemas técnicos" a bordo. A mesma fonte disse que foi activado o plano de emergência do aeroporto e que "avião aterrou bem".

O porta-voz da FAP afirmou que o CASA C-295, sediado na Base Aérea do Montijo, estava a realizar uma missão de vigilância marítima na zona Sul do país quando surgiu um "problema eléctrico" a bordo e um "ligeiro cheiro a plástico queimado".

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O tenente-coronel Manuel Costa explicou que o avião solicitou a aterragem no Aeroporto de Faro "por uma questão de precaução", sublinhando estar tudo bem com a tripulação. "A aterragem ocorreu dentro da normalidade, dentro do que é uma situação de emergência", afirmou o responsável em declarações ao PÚBLICO.

O porta-voz da FAP explicou ainda que a tripulação ainda está a tentar identificar e resolver o problema, não se sabendo até o momento se será necessário convocar "equipamento e tripulação habilitada" da Base Aérea N.º 6, no Montijo. "A resolução destes problemas é sempre um processo moroso. Provavelmente só descolará amanhã de manhã", informou o responsável.

A Força Aérea Portuguesa tem mais de uma dezena de aviões C-295.

PUB