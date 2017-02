A solução governativa que António Costa "engendrou", na sequência das últimas legislativas, é "uma aprendizagem que vai durar décadas" e que tem permitido "aprovar medidas que no passado não eram aprovadas" e resolver "problemas que não estavam na solução conjunta". As palavras são de João Oliveira, líder do PCP, em entrevista a Maria Flor Pedroso, na Antena 1. Porém, "é preciso ir muito mais longe", sublinha o deputado.

PUB

"Durante anos, as nossas propostas acabaram por ser rechaçadas. [Hoje] Estamos a aprovar medidas que no passado não eram aprovadas, como a precariedade na Administração Pública", responde João Oliveira, para mostrar que o acordo de incidência parlamentar entre PCP e PS tem dado os seus frutos. "A aprendizagem a partir desta alteração da correlação de forças na AR não a vamos perder. Mas é preciso ir muito mais longe. Valorizamos o que é positivo, inclusivé questões que não estavam previstas. Os problemas estruturais do país precisam que se vá mais longe", acrescenta.

Apesar de sublinhar os aspectos positivos, João Oliveira garante que também há lições a tirar. Os patrões, e também o Governo, têm, desde logo, de tirar uma da questão da Taxa Social Única. "A primeira lição é que quem decide é o Governo e o Parlamento, não a concertação, que é só consultiva. Deixar nas mãos da concertação socal as decisões em matéria de legislação laboral é assumir que os patrões têm direito de veto", explica o parlamentar.

PUB

Para João Oliveira, o próprio Presidente da República deve aprender alguma coisa com a situação criada. "Se ele tem a mesma concepção de que é a cocnertação social que decide, terá também de retirar uma lição. Não é uma concepção que acompanhemos".

Na entrevista à Antena 1, o líder da bancada comunista diz ainda que a geringonça "não está em perigo". A ideia é apenas uma narrativa que interessa à direita. "O objectivo por trás desse tipo de ideias, de que a solução está em risco, tem por trás a ideia de que voltar a trazer o PSD e o CDS para o Governo, mas nós não andamos propriamente a dançar ao som da música que os outros tocam", conclui João Oliveira.

PUB