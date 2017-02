Cartas ao director e PÚBLICO errou

É capaz de ter razão

Goste-se ou não da personalidade, concorde-se ou não com as suas ideias, Francisco Assis é indubitavelmente um dos políticos que mais profundamente pensa e analisa a situação do país e cujas ideias nos obrigam a pensar. Pelo menos os que se recusam a aceitar, ordeira e maquinalmente, a cartilha que, por dever e obrigação, são obrigados a seguir!

Há uns tempos, quer entre os compagnons de route da geringonça, quer mesmo entre os seus camaradas do PS, levantaram-se vozes de indignação e de repúdio quando Assis afirmou estar esgotada a actual solução governativa. Dizia que, esgotadas as devoluções e reversões, aquilo que é popular e fácil, pouco havia já que justificasse o apoio do BE e do PCP ao governo.

Afinal parece que Assis tem razão! Quem acaba de lha dar é, nem mais nem menos, o líder da CGTP e destacado militante comunista Arménio Carlos ou seja, o próprio PCP. Disse Arménio Carlos: “Se não tivermos respostas mais claras e inequívocas da parte do governo, isso quer dizer que as coisas se vão complicar!”

Traduzindo por miúdos. Ou o governo aceita as imposições do PCP, ou voltam as greves do Metro semana sim semana não. Afinal, parece que Assis até tinha razão!

Hélder Pancada, Sobreda

Os editoriais e o sistema

Uma das boas coisas que a nova direcção do PÚBLICO nos trouxe foram os editoriais assinados. Vária vezes o solicitei a Bárbara Reis mas o critério era outro, pagava "o justo pelo pecador". A nova modalidade, boa quanto a mim, "dá o seu a seu dono" e assim se assiste a posições quase antagónicas que só beneficiam o pluralismo que permite ao leitor escolher e dar a sua opinião.

Dois exemplos vêm mesmo a propósito, num tempo em que se debatem populismos, donde vêm, porquê e tantas outras questões. Senão vejamos. No passado 3 de Fevereiro. Manuel Carvalho assina um -Entre segredo útil e a verdade conveniente- em que, segundo a minha interpretação, e a propósito da Caixa Geral dos Depósitos (CGD), balança entre o ser dito tudo e o ser ocultado algo, para " não deitar mais sal nas feridas da dita CGD". A, 7 de Fevereiro, Diogo Queiroz de Andrade assina outro -Os desencantados do sistema- em que verifica que estes provêm de atitudes como a de François Fillon que manteve sinecuras bem pagas para a sua esposa e filhos .

Deve-se ou não saber toda a verdade? Para mim é claro, se necessário for "salgar a ferida" é óbvio que aquilo a que o candidato francês está a ser sujeito deverá ser igual ao que a CGD terá que passar.

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto

PÚBLICO ERROU

Na notícia de 5 de Fevereiro, intitulada Socialistas e independentes envolvidos em confrontos depois de homenagearem Guilherme Pinto, escrevemos que o presidente da União de Freguesia de Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo, Rodolfo Mesquita, esteve presente na sede do PS de Perafita. Sucede que Rodolfo Mesquita não esteve naquele local pelo que pedimos desculpas ao visado e aos nossos leitores.

