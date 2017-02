Tribunal rejeita recurso de Trump. Refugiados e imigrantes podem entrar nos EUA

O tribunal federal de recurso dos EUA manteve a suspensão do decreto anti-imigração de Donald Trump, apoiando a decisão do tribunal de primeira instância. Os cidadãos de sete países de maioria muçulmana e os refugiados podem assim continuar a entrar nos EUA.

A decisão do tribunal de recurso do nono circuito nos EUA, sedeado em São Francisco, foi anunciada nesta quinta-feira à noite, sendo a segunda derrota judicial de Donald Trump nesta matéria. A Administração norte-americana pode recorrer ao Supremo Tribunal, algo que fica implícito na primeira reacção do Presidente dos EUA.

"Vemo-nos no tribunal. A segurança do nosso país está em risco!", escreveu Donald Trump no Twitter, minutos depois do anúncio da decisão. A Reuters diz que a porta-voz do Departamento de Estado confirmou que está a ser avaliado um recurso.

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 9, 2017

O tribunal concluiu, segundo a Reuters, que a administração norte-americana não apresentou “quaisquer provas” que demonstrassem riscos de segurança suficientes para se avançar com uma medida anti-imigração deste tipo. Além disso, os três juízes federais responsáveis pela decisão dizem que o Governo não provou que algum cidadão dos sete países de maioria muçulmana abrangidos pela ordem executiva organizou um ataque terrorista em território americano. Os dois estados (Washington e Minnesota) que levaram o caso à justiça apresentaram ainda, na óptica do tribunal, provas, com base em declarações do Presidente, da intenção de Trump de implementar uma "interdição muçulmana" e que mesmo uma reinstauração temporária da medida presidencial iria ser prejudicial.

“O Governo tomou uma posição na qual defendia que nós não devíamos, de modo algum, rever a decisão. Nós discordamos”, argumentam os juízes, citados pela Reuters. “Por um lado, o público tem um interesse poderoso na segurança nacional e na capacidade de um Presidente eleito de promulgar políticas”, escreveram os juízes citados pela CNN. “Por outro lado, o público também tem interesse no fluxo livre de viagens, em evitar a separação de famílias, e na liberdade em relação à descriminação. Nós não precisamos caracterizar o interesse público de forma mais definida do que isto… A moção de emergência para a suspensão do recurso pendente é negada”, concluiu o painel do tribunal de recurso.

Dois dos três juízes do painel que elaborou esta decisão foram nomeados pelos antigos Presidentes democratas Jimmy Carter e Barak Obama e pelo republicano George W. Bush, respectivamente.

O juiz James Robar, de Seattle, tinha decidido suspender temporariamente a ordem executiva de Trump, respondendo a uma acção judicial interposta pelos estados de Washington e do Minnesota. Depois de o Departamento de Estado ter recorrido ao tribunal de recurso de São Francisco, foram ouvidos os argumentos dos advogados do departamento e dos procuradores dos dois estados que iniciaram o processo judicial.

A discussão centrou-se sobretudo em duas questões legais: nos limites constitucionais do poder do Presidente e nas provas que ligam os cidadãos dos países maioritariamente muçulmanos abrangidos pelo decreto - Líbia, Irão, Iraque, Iémen, Somália, Síria e Sudão - ao terrorismo, sendo questionado também se a medida podia ser considerada anti-muçulmana.

A ordem executiva assinada por Trump a 27 de Janeiro impedia a entrada nos EUA de cidadãos do Irão, Iraque, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iémen por um período de 90 dias e impôs uma moratória na entrada de refugiados por 120 dias, excepto dos refugiados sírios, barrados por tempo indeterminado.

