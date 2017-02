Schäuble avisa Grécia: se não cumprir reformas terá de sair do euro

O ministro das Finanças alemão, Wolfgang Schäuble, avisou a Grécia que terá de cumprir o seu compromisso de reformas ou, caso contrário, terá de sair a zona euro.

PUB

“A pressão sobre a Grécia tem de ser mantida, para que faça reformas e para ser competitiva”, afirmou Schauble na televisão germânica ARD. “De outra forma não podem continuar na união monetária”, concluiu, acrescentando que se Atenas cumprir com o que se comprometeu, o actual programa de assistência será implementado com sucesso até 2018, cita o portal alemão Finanzen.

O ministro das Finanças do Governo de Merkel afasta também a possibilidade de perdão de dívida: “A Grécia teria de deixar a união monetária para ganhar um perdão de dívida. Se a reforma falhar, há um instrumento de desvalorização da dívida. Mas isso é uma questão da Grécia”, explicou.

PUB

Na mesma entrevista, Schäuble manifestou preocupação com uma possível vitória de Marine Le Pen nas presidenciais francesas, afirmando que a zona euro e a união monetária ficariam “numa crise existencial”, temendo por isso pela sobrevivência da União Europeia.

Sobre outros dos assuntos do momento, o ministro germânico diz que “não gosta muito” da forma como Administração Trump “trabalha” e isso, considera, “é matéria de grande preocupação”. No entanto, defende que os europeus devem lidar com Donald Trump de forma “razoável”. “Nós estamos relaxados, mas ao mesmo tempo firmes na nossa atitude”, garantiu.

PUB