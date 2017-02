Três semanas depois, Trump escreveu ao Presidente chinês

Ao fim de três semanas na Casa Branca, Donald Trump fez o primeiro contacto directo com o Presidente chinês Xi Jinping. Não foi por telefone, tal como tem acontecido com a maioria dos seus congéneres mundiais, mas sim por carta.

Na missiva, o 45.º Presidente dos Estados Unidos disse que espera trabalhar com o homólogo chinês para desenvolver as relações entre os países e desejou a Xi Jinping e aos seus compatriotas um próspero Ano Novo Lunar do Galo, como revelou a Casa Branca, num comunicado citado pela Reuters.

“Estimamos muito os votos do Presidente Trump ao Presidente Xi Jinping e ao povo chinês", comentou, por seu turno, o porta-voz do Ministério chinês das Relações Exteriores, Lu Kang.

Durante a sua campanha (e já mesmo antes de ser candidato), foram várias as acusações de Donald Trump contra a China, desde o “roubo de empregos” aos norte-americanos, à manipulação da moeda e à “invenção do aquecimento global” para prejudicar as exportações norte-americanas. Nada disso terá agora sido desdito, mas, segundo Lu Kang, Trump prometeu ao líder chinês uma "relação construtiva" entre os dois países.

Em declarações aos jornalistas citadas por agências como a Reuters e a Efe, Lu Kang frisou que a cooperação entre Washington e Pequim é a "única opção" e desvalorizou o facto de o novo Presidente ter telefonado a vários outros líderes mundiais (incluindo Tsai Ing-Wen, de Taiwan, com quem a China mantém uma relação de conflito) antes de contactar o chefe de Estado chinês. "Esse tipo de comentário não faz sentido", atalhou o responsável.

Outra explicação que tem sido apresentada para que o telefone da Casa Branca ainda não tenha soado em Pequim é a de que os chineses temem que a conversa entre os líderes das duas superpotências possa azedar e que os detalhes venham a ser divulgados publicamente.

A China, garantiu nesta quinta-feira o porta-voz do Executivo de Pequim, “está disposta a trabalhar com os Estados Unidos aderindo aos princípios de não confrontação, respeito mútuo e benefício mútuo para promover a cooperação” entre os dois países.

Trump e Xi Jinping ainda não falaram directamente desde que o empresário assumiu a Presidência, a 20 de Janeiro, embora tenham conversado logo depois de o norte-americano ter ganho as eleições de Novembro. Segundo Lu Kang, os dois países têm mantido "uma estreita interação" nas últimas semanas.

