Mãe e filho desaparecidos na Madeira

Uma mulher e o filho de dois anos, residentes no concelho de Machico, na Madeira, estão desaparecidos desde esta quinta-feira, anunciou a Protecção Civil de Machico.

O alerta do desaparecimento foi dado nesta quinta-feira pela mãe de Joana Freitas, de 22 anos, de acordo com informações do Comando Regional da PSP da Madeira.

O comissário Fábio Castro, porta-voz da PSP na região, adiantou ao PÚBLICO que estão a ser levadas a cabo diligências para localizar a jovem e o filho, não descartando a possibilidade de terem abandonado voluntariamente a ilha.

As autoridades não avançam informações sobre o contexto do desaparecimento.

Segundo a Protecção Civil, que pediu ajuda para encontrar a jovem e o filho através do Facebook, ambos residem na freguesia de Água de Pena.

