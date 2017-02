O fim do “stay the course”? Ou apenas o princípio do fim?

Num artigo recente escrevi que, em resultado do posicionamento agressivo da nova administração Trump, pela primeira vez desde há anos a Alemanha enfrenta um desafio sério em relação à política económica doméstica que tem adoptado, bem como em relação à política económica que tem “feito” a União Europeia e a zona euro, em particular, adoptar.

Na Alemanha, discute-se se o Orçamento do Estado de 2017 será o primeiro, desde 2013, a apresentar números vermelhos, i.e., saldos orçamentais negativos, o que é uma discussão estranha porque SPD e CDU/CSU parecem ter tido sempre, como objectivo de política, manter ligeiros excedentes orçamentais todos os anos, o que se afigura absurdo para um país como a Alemanha.

A despesa pública, excluindo despesa com juros, na Alemanha, cresceu a uma taxa nominal média de 3,0% por ano, entre 2007 e o 3º trimestre de 2016, superior ao crescimento da despesa pública, excluindo despesa com juros, em Portugal 0,76% por ano, no mesmo período.

A despesa pública da Alemanha beneficia da redução da despesa com juros em cerca de 33% em relação a 2007, o que não ocorre no caso de Portugal, como se pode constatar do gráfico. Por conseguinte, a Alemanha poderá argumentar que já está adoptar uma política orçamental suficientemente expansionista. Mas parece-me que a pressão sobre a Alemanha conduzirá a alterações na política económica desse país.

Começa a ser possível acreditar que não devemos assumir que a actual política económica da zona euro e, nomeadamente, o “querido” Pacto Orçamental, será eterno. O passado recente, não é nesta matéria um bom guia para o futuro.

Três factores militam em favor de uma alteração da política económica da zona euro. Primeiro, parece cada vez mais provável que um dos grandes países da zona euro (Itália ou França) venha a “bater o pé” exigindo alterações profundas. Segundo, mudando os principais actores políticos, nomeadamente Schaüble (possivelmente, em 2017) e Draghi (em 2020), mudam as políticas económicas, tanto da Alemanha como da zona euro. Na Alemanha, as sondagens sugerem ganhos eleitorais para o SPD, que colocam em dúvida a continuação da grande coligação SPD-CDU/CSU. Ora o presidente do SPD, Sigmar Gabriel, já defendeu uma trajectória de consolidação orçamental “mais suave” para Portugal, França e Itália. Terceiro, como referido acima, o imprevisível factor Trump e a sua influência na política económica da zona euro e da União Europeia.

O ministro das Finanças, Wolfgang Schäuble, em entrevista recente ao Der Tagesspiegel, argumenta que “Donald Trump está a testar muitas coisas na actualidade” mas, afirma, não acreditar que Trump esteja a procurar dividir a Europa (leia-se União Europeia). Nessa entrevista, Schaüble responsabiliza o BCE pela desvalorização do euro e, consequentemente, pelo crescimento acelerado dos excedentes comerciais da Alemanha.

E um editorial no Spiegel de domingo (do seu editor-chefe), algo dramático, defende que a Alemanha tem de liderar a oposição a Trump e que “tem de construir uma aliança contra Donald Trump” algo que, defende, seria “absolutamente necessário”, concluindo que a Europa tem de se tornar mais forte e começar a planear as suas defesas políticas e económicas contra o “perigoso presidente da América”.

Por conseguinte, os sinais são de mudança, finalmente, da política económica (e orçamental) da zona euro…

