Investimento em eólicas na Europa atingiu 27.500 milhões em 2016

O investimento no sector eólico na Europa cresceu 5% no ano passado e atingiu 27.500 milhões de euros, revelou nesta quinta-feira a associação Wind Energy, que representa esta indústria a nível europeu. Segundo o relatório, o Reino Unido foi responsável por 46% do total investido, aproximadamente 12.700 milhões de euros, não havendo dados desagregados para Portugal.

PUB

Por toda a Europa foram instalados mais 12,5 gigawatts (GW) de capacidade de produção, o que representa, contudo, uma queda de 3% face à capacidade acrescentada em 2015. Ainda assim, o eólico representa cerca de metade (51%) de toda a nova capacidade de produção eléctrica (independentemente da tecnologia) que entrou em operação no ano passado, garante a associação.

Dos 12,5 GW adicionados em 2016, 10,9 GW representaram investimentos em terra e 1,56 GW investimentos no mar. Apesar desta proporção, em termos absolutos o investimento nos parques em terra – onde a tecnologia já é mais barata – caiu 29%, para 9300 milhões de euros (a primeira queda em cinco anos). No caso dos parques no mar (Portugal está em vias de ter o primeiro parque com três aerogeradores em fase de pré-comercial, em Viana do Castelo, num projecto liderado pela EDP Renováveis), os investimentos aumentaram 39%, atingindo 18.200 milhões.

PUB

No cômputo geral, foi a Alemanha que se destacou em 2016 na criação de parques eólicos, concentrando 44% da nova capacidade. Mas, ainda que os alemães tenham liderado, houve cinco países que bateram os seus próprios recordes de investimento em eólicas: França, Holanda, Finlândia, Irlanda e Lituânia, frisa a Wind Europe, que também nota que houve 15 estados-membros que não realizaram qualquer investimento neste sector em 2016. Em Portugal foram instalados 268 megawatts (MW), mais 2,1% do que em 2015.

Segundo revela a associação dos industriais europeus, a capacidade eólica instalada na Europa atinge já os 153,7 GW (Portugal está, com a Suécia, Dinamarca e Polónia, no grupo de quatro países que tem mais de 5 GW de potência, muito abaixo, por exemplo, dos 50 GW da líder Alemanha ou dos 23 GW da Espanha), fazendo desta tecnologia a segunda mais representativa a seguir ao gás e à frente do carvão. No entanto, a energia eólica não representou mais do que 10,4% do consumo eléctrico europeu no ano passado (ligeiramente abaixo dos 10,7% de 2015).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A penetração da eólica no consumo é uma realidade que é distinta de país para país e pode variar, por exemplo, em função da legislação (que dá prioridade a esta fonte, como acontece em Portugal), da dimensão do parque existente e da existência de recurso (vento). Assim, os dados da Wind Energy colocam Portugal à frente neste ranking de 2016, tendo a energia eólica assegurado 64% do consumo (81 GWh). Seguem-se a Espanha, com 50% do consumo, e a Dinamarca, com 33%. Na Alemanha, que ocupa a sétima posição em dez, só 11% do consumo eléctrico foi assegurado pelo vento.

A energia eólica "já é fundamental no abastecimento europeu”, frisa a Wind Europe. Também é uma “indústria madura e relevante, responsável por 330 mil empregos” e por uma parte significativa das exportações europeias, acrescenta o comunicado da associação que lançou esta semana uma plataforma digital com dados da produção elétrica de origem eólica actualizados diariamente.

PUB