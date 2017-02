Vítor Lopes perto dos dez primeiros

Vítor Lopes somou uma segunda volta consecutiva abaixo do Par, apesar de condições de jogo bem mais complicadas, e colocou-se às portas do top-10 do 87º Campeonato Internacional Amador Masculino de Portugal (CIAMP), que a Federação Portuguesa de Golfe (FPG) está a organizar até Sábado no Montado Hotel & Golf Resort, em Palmela.

O algarvio de 20 anos, que em 2016 já tinha conseguido um bom top-25 neste torneio, subiu hoje (quinta-feira) do 18º para o 13º lugar empatado, com 142 pancadas, 2 abaixo do Par, entregando dois cartões idênticos de 71 pancadas. Em seis participações no CIAMP, é a primeira em que alinha duas voltas seguidas abaixo do Par. Quando chegamos a meio da prova, está a apenas 2 pancadas do top-10 e, por isso, os seus objetivos deverão estar muito para além de passar simplesmente o cut amanhã (sexta-feira).

PUB

«Foi uma manhã muito fria, os fairways estavam congelados, estavam uns -3 graus e senti bastante o meu ombro (a lesão no ombro esquerdo), foi uma volta dolorosa mas com um resultado positivo. Passei os primeiros nove buracos com 2 acima do Par, mas depois recuperei. O meu jogo está lá, hoje “patei” bem», disse o algarvio ao Gabinete de Imprensa da FPG, depois de juntar 4 birdies, 3 dos quais nos segundos nove buracos.

O frio, o manto de gelo que cobria o campo quando os jogadores iniciaram a sua volta, o vento bem mais forte e algumas bandeiras colocadas em locais mais difíceis foram os principais desafios com que se depararam os 120 participantes e só 20 deles conseguiram bater hoje o Par-72 do traçado de Jorge Santana da Silva.

PUB

Gonçalo Costa e Vasco Alves não fizeram parte desse grupo, mas minimizaram estragos ao arrancarem voltas de 73 pancadas, 1 acima do Par, e estão ambos a fazer as suas melhores prestações de sempre no CIAMP. Costa, de 21 anos, caíu do 18º para o grupo dos 25º classificados, com 144 pancadas, a Par do campo, ou seja, está muito bem posicionado, dado que amanhã irão passar o cut os 40 primeiros em empatados. Alves, de apenas 16 anos, que ao contrário dos compatriotas não está ao serviço da seleção nacional mas do Oporto Golf Club, também procura, como Costa, passar pela primeira vez o cut na prova e hoje melhorou de 38º empatado para 29º empatado, com 145 pancadas, 1 acima do Par.

Dos 16 portugueses inscritos, Lopes, Costa e Alves são os únicos no top-40, mas o campeão nacional amador, Pedro Lencart, também de apenas 16 anos, não está longe e surge a apenas 1 pancada do cut provisório, no grupo dos 48º classificados, com 148 pancadas, 4 acima do Par, após voltas de 73 e 75.

As classificações completas encontram-se no site da FPG, enquanto na FPG-TV, no You Tube, podem encontrar-se declarações mais alargadas de Vítor Lopes, Gonçalo Costa e do líder da prova, o inglês Joshua McMahon.

Joshua McMahon, de 21 anos, jogou à tarde, com menos frio, mas com mais vento e com os greens mais pisados. Mesmo assim, igualou o melhor resultado da prova, de 67 pancadas, 5 abaixo do Par, para totalizar agora 136 (-8). Em 2º, a apenas 1 pancada de distância, está o dinamarquês Marcus Hansen que, apesar de sentir-se doente, ainda conseguiu entregar um excelente cartão de 68 (-4).

Joshua McMahon, 59º classificado no ranking europeu amador, subiu muito de nível no ano passado e obteve quatro top-10 em provas da EGA: 5º no West of England Open Amateur Stroke Play, 6º no Faldo-England North, 4º no Lee Westwood Trophy e, sobretudo, o resultado que ele considera o seu melhor de sempre, o 7º no English Open Amateur Stroke Play Championship, o prestigiado Brabazon Trophy.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O “Portuguese International Amateur Championship” é um dos torneios tradicionais da Associação Europeia de Golfe (EGA) e atribui pontos para o ranking mundial amador de golfe, atraindo alguns dos melhores jogadores do Mundo. Este ano a lista de inscritos é melhor do que nunca, com sete jogadores entre os 100 primeiros do ranking mundial amador, incluindo o campeão da Europa, o italiano Luca Cianchetti (72+70), que integra o mesmo grupo dos 13º classificados em que se insere Vítor Lopes.

A terceira e penúltima volta do CIAMP começa amanhã às 7h45, com saídas simultâneas dos buracos 1 e 10, estando prevista muita chuva.

Veja mais em www.golftattoo.com

PUB