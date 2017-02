Treinador do FC Porto quer que a equipa mantenha o nível

O treinador do FC Porto, Nuno Espírito Santo, disse nesta quinta-feira esperar que a equipa mantenha o nível na visita ao Vitória de Guimarães, em encontro da I Liga de futebol, reforçando o objectivo de melhorar nos jogos fora de casa.

"Este é um jogo tradicionalmente difícil. Nós estamos, inegavelmente, num bom momento e esperamos conseguir mostrá-lo mais uma vez", referiu o treinador em conferência de imprensa de antevisão da partida de sábado, da 21.ª jornada do campeonato, à qual o FC Porto chega no segundo lugar, com 47 pontos, menos um do que o líder, o Benfica.

Aproveitando a deslocação ao Estádio D. Afonso Henriques, Nuno Espírito Santo salientou a necessidade de transportar as boas exibições para os jogos fora de casa com o objectivo de dar mais equilíbrio e consistência ao grupo, e desvalorizou o facto de nesta jornada jogar depois do Benfica, tricampeão nacional.

"Temos como objectivo melhorar o nosso desempenho fora de casa. O nosso objectivo é sempre ganhar, antes ou depois, sabemos que se o Benfica falhar temos a possibilidade de ser líderes, senão teremos que continuar da mesma forma como temos feito até agora", admitiu.

Sobre o avançado brasileiro Soares, reforço contratado ao Vitória de Guimarães e que no clássico com o Sporting fez uma estreia vestido de azul e branco com dois golos, poderá ser uma mais-valia para entender os planos do adversário, quinto classificado, com 35 pontos.

"O bom do Soares é analisado pelo contributo que dá e o rendimento que tem em campo. Se pudermos aproveitar informação faremos. Mas temos todas as ferramentas, a nível da equipa técnica, para preparar o jogo. Chegar ao estádio e competir é o nosso objectivo, bem como conseguir o objectivo importante de três pontos", frisou.

O técnico comentou ainda o facto de o Vitória de Guimarães não poder utilizar Marega e Hernâni, avançados cedidos pelo FC Porto, mas referiu que isso não será motivo para enfraquecer a equipa, uma vez que "tem outras boas opções para ocupar esses lugares".

Nuno Espírito Santo não espera, por isso, fragilidades do adversário, explicando que se trata de um adversário "com uma boa equipa e muito bem trabalhado", ainda assim, garantiu que o FC Porto não se vai desviar do principal objectivo: "Ainda não estamos onde queremos estar, a luta vai ser até ao fim e por isso estes três pontos são muito importantes".

O Vitória de Guimarães e o FC Porto defrontam-se a partir das 20h30 de sábado, no Estádio D. Afonso Henriques, com arbitragem de Carlos Xistra, de Castelo Branco.

