O talentoso Lahm prepara-se para devolver a batuta

O vínculo com o Bayern, válido até Junho de 2018, não impediu que Philipp Lahm antecipasse, aos 33 anos, o adeus ao futebol profissional, anunciando na terça-feira a retirada no final da 12.ª época consecutiva em Munique. Mais uma vez, a personalidade e o carácter vincados do pequeno Lahm sublinharam a versatilidade, consistência e liderança demonstrados ao longo da última década e meia nos principais palcos futebolísticos, onde acumulou títulos, recordes e o respeito dos amantes do desporto.

PUB

A baixa estatura, mesmo no atlético futebol germânico, nunca parece ter constituído problema para o jovem de Munique, que o Bayern desencantou no modestíssimo Gern, com apenas 11 anos e que nem Manchester United nem Barcelona demoveram a quebrar o cordão umbilical com os bávaros.

Com 1,70 metros de puro talento, Lahm saltou do ventre da mãe pronto para grandes cometimentos no futebol. Pep Guardiola consideraria mesmo, na passagem pelo banco do campeão germânico, que Lahm foi o jogador mais inteligente com quem teve oportunidade de trabalhar, justificando a opção de confiar-lhe a zona nevrálgica da equipa até à chegada de Arturo Vidal e Kimmich. O elogio é eloquente e valida uma carreira ímpar, em que Lahm assumiu diversos papéis desde os tempos em que impressionava o treinador do Gern com golos e pontapés de bicicleta absurdamente perfeitos para uma criança de cinco anos.

PUB

No Bayern pôde moldar todo o potencial que, paralelamente, foi sublimando nas selecções jovens da “Mannschaft” e na equipa B do gigante de Munique, preparando-se para a grande estreia, dois dias depois de completar 19 anos, em jogo de Champions, que o Bayern empatou (3-3) com o Lens. Philipp Lahm entrou aos 90 minutos, para o lugar de Markus Feulner, só voltando a vestir aquela camisola três anos depois.

Hoje, 500 jogos e aquele minuto de estreia mais tarde, Lahm sente ter chegado a hora de abrir um novo capítulo, mesmo recusando um convite para permanecer na estrutura do Bayern. Determinação, aliás, nunca faltou ao lateral direito, como se percebeu na hora do primeiro adeus... à selecção alemã — aos 30 anos e 113 jogos —, depois da conquista do último Mundial, no Brasil, momento mais alto de uma carreira farta em títulos.

Mas primeiro foi preciso mostrar competência durante a escalada. Dois anos no Estugarda deram razão aos que lhe auguravam, sem hesitar, um futuro de glória. A saída do Bayern Munique, para rodar, era consequência natural da forte concorrência para as laterais, onde os franceses Lizarazu e Sagnol tapavam a progressão do pequeno Philipp. No Estugarda, Felix Magath acabou por encaixar Lahm na esquerda, em “contramão”, flanco que só abandonaria com a chegada de Louis Van Gaal.

A estreia na Bundesliga, frente ao Hansa Rostock, aconteceu num minuto abençoado pelos dois golos da vitória, da autoria do húngaro Szabics. Sempre na esquerda, Lahm acabou por conquistar a titularidade ao lado de Fernando Meira. Mas uma fractura de esforço num pé e uma rotura de ligamentos perturbaram a caminhada do defesa, que regressaria a Munique em 2005-06 (com 71 jogos em dois anos) para recuperar da lesão ligamentar.

Superado o infortúnio, nada mais impediria o desígnio de Lahm, bem espelhado nos sete títulos de campeão alemão (a caminhar para o oitavo), nas seis Taças da Alemanha, no Mundial de Clubes (2013), na Liga dos Campeões e na Supertaça Europeia (2012-13), para além de taças da Liga e supertaças alemãs. Troféus iluminados pelo título mundial (2014) e por uma série de prémios e marcas individuais: como a de um dos poucos futebolistas com mais de 100 jogos na Liga dos Campeões (bateu o recorde de 103 presenças do Bola de Ouro de 2002, Oliver Kahn), para além de acumular 14 partidas disputadas em Europeus, prova na qual, em 2008, viveu um dos momentos que descreveu como dos mais incríveis, ao marcar no último minuto, frente à Turquia (3-2), o golo que apurou a Alemanha para a final de Viena, com a Espanha.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Quatro anos depois, falharia a presença no jogo decisivo do Europeu devido a um desaire com a Itália, em Varsóvia. Mas estas derrotas também ajudaram a formar a ética e a frontalidade de Lahm, bem patentes em momentos que exigiam uma posição e uma voz críticas, mesmo que fosse obrigado a desafiar a hierarquia e a mentalidade do poder instituído no Bayern Munique.

Perder para aprender e voltar mais forte é sinal da inteligência a que Guardiola se refere, pelo que Lahm elegeu a conquista da Champions (2012-13), em pleno Wembley, frente ao Borussia Dortmund, como um dos momentos mais marcantes da carreira, numa final em que era preciso superar uma pressão quase insuportável, depois das duas finais quase consecutivas perdidas para AC Milan e Chelsea (nos penáltis).

A felicidade acaba por ser a nota esmagadora num balanço de carreira em que Lahm guarda com carinho o golo apontado na estreia do Mundial de 2006, na Alemanha, frente à Costa Rica, o primeiro da competição. Ou a vitória no particular com a Inglaterra (primeira derrota dos britânicos no novo Wembley), em 2007, em que Joachim Löw lhe entregou a braçadeira de “capitão” e a batuta de maestro de orquestra.

PUB