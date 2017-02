Lisboa e Porto apoiam candidatura de Paris aos Jogos Olímpicos 2024

Lisboa e Porto figuram entre as mais de 50 cidades de todo o mundo que manifestaram publicamente o seu apoio à candidatura apresentada por Paris aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2024 num comunicado conjunto divulgado esta quinta-feira.

O anúncio do apoio por 54 cidades de todo o mundo à candidatura surgiu na sequência de uma iniciativa lançada pelo presidente da Câmara de Montreal (Canadá), Denis Coderre.

Paris concorre com Budapeste (Hungria) e Los Angeles (Estados Unidos) à organização dos Jogos Olímpicos de 2024, cujo vencedor vai ser revelado a 13 de Setembro, em Lima, no Peru.

Além de Lisboa e Porto, a lista dos primeiros signatários do apoio à candidatura da capital francesa, inclui cidades como Madrid, Barcelona, Bruxelas, Colónia, Dublin, Copenhaga, Atenas, Munique, Praga, Roterdão, Bucareste, Sydney, Phnom Pehn, Lima, Cidade do México, Quioto ou Beirute. Do universo da lusofonia surge o apoio da capital de Cabo Verde (cidade da Praia), segundo o comunicado da Câmara de Paris.

Com a organização dos Jogos Olímpicos de 2024 em perspectiva, Paris "vai acelerar os progressos sociais e ambientais", prometendo "levar a cabo mudanças relevantes na área metropolitana", refere o mesmo comunicado, em que se refere que Paris, como "pioneira em áreas como a transição energética, tecnologia digital e economia colaborativa", é já "uma cidade totalmente comprometida com a mudança".

Neste sentido, os autarcas das 54 cidades elencadas não têm dúvidas de que figura como "a cidade mais apta para alcançar esse objectivo e partilhá-lo com o resto do mundo", sublinhando que olham para Paris como "um instrumento para o progresso colectivo e decisivo".

Os signatários consideram ainda que a realização dos Jogos Olímpicos em Paris podem marcar um antes e um depois em domínios, como no da responsabilidade ambiental e social.

Também recordam a capacidade da França para organizar grandes eventos desportivos, como o Euro2016 e ainda a sua experiência em garantir a segurança dos mesmos.

Além disso, a capital francesa "mostrou que continua a ser uma cidade de celebração, inclusiva e festiva. Estes momentos desportivos de unidade tocaram-nos e inspiraram-nos profundamente", lê-se na declaração conjunta de apoio.

"Hoje, a Cidade das Luzes procura seguir a visão olímpica de Pierre de Coubertin – “pai” dos Olímpicos da era moderna - que estava convencido de que o desporto iria permitir construir um mundo melhor. Esta candidatura surge 100 anos depois dos Jogos Olímpicos de Paris de 1924, [pelo que] as pessoas de Paris desejam partilhar connosco a sua paixão pelo desporto e o seu interesse por um futuro sustentável".

"Paris tem activos, infra-estruturas e a ambição de trazer um novo espírito aos Jogos. Estes Jogos vão ser de todos; vão ser construtivos e trazer alegria a todos. Como muitos que amam Paris e o desporto, nós apoiamos e desejamos à candidatura de Paris 2024 todo o sucesso", conclui o comunicado.

