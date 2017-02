Óliver é o segundo jogador mais caro de sempre em Portugal

O FC Porto comunicou esta quinta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a compra dos direitos desportivos do espanhol Óliver Torres, cumprindo com o estabelecido no acordo de cedência do médio do Atlético de Madrid, que implicava a transferência definitiva do jogador.

"A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD, de acordo com o artigo 248º nº1 do Código dos Valores Mobiliários e na sequência do comunicado feito no dia 25 de Agosto de 2016, vem informar o mercado que exerceu a opção de compra para a aquisição dos direitos desportivos do atleta Óliver, pelo montante de 20.000.000€ (vinte milhões de euros), ao Club Atlético de Madrid. Mais se informa que o contrato de trabalho com o jogador, para as épocas seguintes, será efectivado após término do contrato de empréstimo em vigor", refere o comunicado portista.

A compra do passe de Óliver torna-se na mais cara de sempre do FC Porto, igualando a do francês Gianni Imbula, contratado no início da última temporada ao Marselha e a segunda mais cara em Portugal, só ultrapassada pela de Raul Jiménez, avançado que o Benfica contratou ao Atlético de Madrid por 22 milhões de euros.

A contratação de Imbula, que se transferiu em Janeiro de 2016 para o Stoke City por 24 milhões de euros, já tinha superado os 19 milhões que os "dragões" pagaram pela aquisição de 85% do passe do internacional brasileiro Hulk.

