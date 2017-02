Stephen Curry pondera rescindir contrato com empresa que manifestou apoio a Trump

As reacções fizeram-se notar e Stephen Curry, uma das maiores estrelas da Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA), admitiu na quarta-feira rescindir o contrato de patrocínio com a Under Armor depois de o seu presidente ter elogiado Donald Trump.

Kevin Plank, director-executivo da marca de equipamentos desportivos, disse na terça-feira, numa entrevista à CNBC, que o novo Presidente dos Estados Unidos era um homem que entendia de negócios e, por isso, "uma mais-valia" para o país.

"Passei o dia todo ao telefone com muitas pessoas da Under Armour para tentar entender o que se passava e quais tinham sido realmente as suas palavras [de Kevin Plank]", explicou o jogador dos Golden State Warriors ao diário Mercury News.

Para Curry, se a marca não partilha os seus valores, a solução será a rescisão de contrato. "Se os líderes [da Under Armour] não têm os mesmos valores que eu, não é o dinheiro que vai fazer o que não sou", disse o actual vice-campeão da NBA.

Durante a campanha presidencial, Curry apoiou a candidata democrata Hillary Clinton.

As reacções fizeram-se notar na forma de boicote à marca de equipamentos desportivos, sobretudo nas redes sociais. Está a ser usada a hashtag #boycottUnderArmour como forma de protesto contra a marca.

u support trump = No more of my hard earned $$ buying @UnderArmour products #BoycottUnderArmour — magstar sum (@magstse) 8 de fevereiro de 2017

Under Armor CEO calling Trump an Asset? While UA clothes made outside USA - Keeping Americans Poor-Bad! Now time to #boycottUnderArmour — Rick Finn (@rickfinn) 9 de fevereiro de 2017

A Under Armor viu-se obrigada a emitir um comunicado, esta quarta-feira, a clarificar a sua posição. A marca refere que a relação quer com a anterior administração como com a actual visa “questões de negócios” que sejam do “interesse de consumidores, companheiros de equipa e accionistas”, lê-se no comunicado.

“Nós envolvemo-nos com política e não na política” acrescenta ainda a marca. No entanto, tentado marcar pontos com consumidores e com a administração Trump, a Under Armour faz questão de salientar que a “diversidade é a sua força ao mesmo tempo que manifesta que sairá em defesa de políticas que “protejam a nossa casa”, diz.

Stephen Curry tem contrato com a Under Armor até 2024 e um dos atletas mais populares que ajuda a promover a marca, segundo o diário Mercury News.



