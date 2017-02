A chama dos Heat ainda não se apagou

Já é o enredo mais surpreendente desta temporada da Liga Norte-Americana de Basquetebol (NBA) e um exemplo de superação quando as condições não são as mais favoráveis. Com a vitória de 106-88 desta quarta-feira sobre os Milwaukee Bucks, os Miami Heat alcançaram a sua 12.ª vitória seguida. Nunca na história da NBA uma equipa com um recorde negativo numa época conseguiu tantos sucessos seguidos.

PUB

A equipa da Florida supera os Phoenix Suns que, na época de 96-97, conseguiram 11 vitórias seguidas, melhorando o recorde total de 27 vitórias e 39 derrotas para 38-39. No início desta corrente de resultados positiva, os Heat tinham 11 vitórias e 30 derrotas, mas com a vitória de quarta-feira aproximaram-se cada vez mais do oitavo lugar da conferência Este, o último a dar entrada nos play-off.

Os Miami Heat começaram mal a época. Nos primeiros dez jogos, totalizavam só duas vitórias e oito derrotas. Adivinhava-se um caminho difícil para uma equipa que no Verão tinha perdido a sua maior estrela. Dywane Wade esteve 13 épocas nos Heat e conquistou três ligas (05-06, 11-12 e 12-13) antes de se mudar para os Chicago Bulls.

PUB

A 21 de Dezembro de 2016, os Heat tinham um recorde de nove vitórias e 20 derrotas e o seu presidente, Pat Riley, afirmava que a equipa ia entrar numa fase de reconstrução.

“Se olharem para trás, estamos numa fase de reconstrução com jogadores jovens que conhecemos e temos cinco ou seis de que gostamos mesmo. Dois ou três deles vão formar um núcleo”, disse Riley numa conferência de imprensa.

Mas a verdade é que a equipa soube ultrapassar as várias lesões que a afectaram e dar a volta para igualar a série de 12 vitórias da época actual que pertencia aos Golden State Warriors, a equipa melhor classificada na NBA. Curiosamente, uma das 10 equipas que Miami derrotou (jogou contra Milwaukee e Brooklyn duas vezes) foi precisamente Golden State, num jogo renhido que acabou 105-102.

Sem grandes nomes na equipa, visto que Chis Bosh não entra nos planos por estar a recuperar de uma grave lesão, os Heat continuam a dar uma lição de que não é preciso uma estrela para vencer.

Goran Dragic, base esloveno que na quarta-feira ajudou a sua equipa a vencer ao apontar 16 pontos, sete assistências e dois roubos de bola, afirmou que os colegas não estão a pensar na marca atingida, mas sim jogo a jogo. “É um grande número. O resultado do nosso árduo trabalho”, disse.

Quem partilha da mesma visão de Dragic em não se alongar muito sobre a marca atingida é o seu treinador. “Eu não vou falar sobre a série de jogos”, afirmou Erik Spoelstra no final do jogo, considerando ainda que os 12 jogos seguidos a vencer é o resultado dos jogadores que “formam uma identidade como equipa”.

Até onde é que podem ir?

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Quando faltam 29 jogos para acabar a fase regular, que caminho é que se avizinha para estes Miami Heat?

Antes do intervalo do tradicional fim-de-semana All-Star, a equipa da Florida vai defrontar quatro equipas, três das quais abaixo na classificação geral: Brooklyn Nets, com o pior registo da Liga, os Philadelphia 76ers e os Orlando Magic.

A que pode causar mais dificuldades são os Houston Rockets. A equipa liderada por James Harden, que na presente época tem feito uma média de 29 pontos e 11 assistências por jogo, encontra-se em terceiro lugar na conferência Oeste e em quarto na classificação geral. Ainda assim, os Rockets estão a passar por uma fase menos boa: perderam oito dos seus últimos 15 jogos , inclusive uma partida contra os Miami Heat, a 17 de Janeiro (103-109).

PUB