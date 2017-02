O Google enche-se de cor e fruta para homenagear Carmen Miranda

New York Sunday News

“O que é que a baiana tem?”. “Tem torso de seda tem/Tem brinco de ouro tem/Tem pano da Costa tem” e “tem graça como ninguém”. Isto era o que Carmen Miranda cantava em 1939 no filme Banana da Terra, quando o mundo já se ajoelhava perante o furacão, de chapéus extravagantes repletos de fruta, que tinha saído de Marco de Canaveses com menos de um ano de idade para conquistar o Brasil e o mundo.

PUB

Esta quarta-feira, no dia em que celebraria 108 anos de vida, o Google decidiu homenagear a cantora e actriz através do tradicional doodle.

PUB

Foto

A ascensão meteórica fez-se no Brasil, mas foi nos EUA, onde viria a morrer em 1955 devido a um ataque cardíaco, que se catapultou para o estrelato internacional. Conheceu Presidentes norte-americanos, nomeadamente Roosevelt, e chegou a ser a mulher mais bem paga de sempre nos Estados Unidos quando competia com as estrelas de Hollywood.

Foi descoberta em 1928 por um amigo de um locutor de uma rádio que a levou a actuar na emissora. Depois gravou a sua primeira música, foi apresentada a produtores e compositores que começaram a escrever para ela. Pouco tempo depois era já considerada a maior cantora do Brasil. Daí até às salas de cinema foi um pequeno passo: A Voz do Carnaval; Alô, Alô Brasil; Alô, Alô Carnaval ou Banana da Terra são alguns exemplos que a transformaram num ícone do cinema brasileiro.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em 1939 chega a Broadway e já um crítico do New York Times dizia que “o calor que ela irradia vai sobrecarregar as fábricas de ar-condicionado neste Verão”. Em 1940 chegava a Hollywood com o sucesso A Serenata Tropical, participando depois em 14 filmes produzidos nos EUA.

Em 1955, a vida agitada e acelerada da “baiana”, à imagem da artista que apresentou em canções e filmes, fez com que sofresse um ataque cardíaco fatal. No dia 5 de Agosto desse ano, em sua casa em Bevery Hills, morria uma das maiores estrelas de sempre do Brasil e da América Latina.

Hoje, para celebrar o seu aniversário, o Google enche-se de cor, frutas e de dança para homenagear Carmen Miranda.

PUB