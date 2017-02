Música e juventude

Quando eu era novo tinha a mania de dizer que não gostava de coisas. Disse ao Jaime Fernandes que não gostava de música country. Disse ao Rui Neves que não gostava de jazz. A verdade é que eu não conhecia nem uma música nem outra. Dizer que não gostava era mentira. Passei toda a minha juventude a ouvir música e por isso não tinha tempo de vida para ouvir a música que não conhecia. Estava ocupado de mais a conhecer a música de que eu já gostava.

Ter uma opinião sobre tudo é diferente de conhecer tudo. As opiniões são fáceis de fabricar e, com a ajuda subjectiva do gosto, mais fáceis ainda de defender: "O que é que tu queres? Detesto!" Em pequenino ensinaram-me a nunca dizer "não gosto" para não ofender quem gostasse. Era melhor dizer "não aprecio", ficando subentendido que ainda não se sabia o suficiente sobre alguma coisa para poder apreciá-la.

Quando mais se conhece das várias espécies de música menos certezas ficam. Aprendem-se duas coisas: primeiro que as classificações, afinal, têm não só a sua utilidade como a sua razão de ser. Segundo que, dentro de cada espécie de música, existe o bom e o mau, o bem e o mal feito.

As opiniões dos outros passam a interessar-nos - e quanto mais diferentes das nossas, melhor. A intensidade da opinião torna-se menos importante do que a capacidade paciente para interessar e persuadir os recém-chegados e os curiosos.

O objecto de amor pelo conhecimento deixa de ser o que apaixona e exclui o resto. Passa a ser, numa palavra, a variedade.

