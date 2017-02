Mais dois lares de idosos com ordem para fechar

Um lar de idosos em situação ilegal, na Quinta do Conde, concelho de Sesimbra, recebeu ordem para encerrar no prazo de 30 dias após uma acção de fiscalização, anunciou o Comando Territorial de Setúbal da GNR. Também o Comando Territorial de Lisboa da GNR, através do Destacamento Territorial de Alenquer, fiscalizou na terça-feira quatro lares de idosos por suspeita de se encontrarem a funcionar em situação ilegal, em Alenquer. Verificou-se “que, um dos lares fiscalizados, estaria em situação ilegal tendo sido foi decretado o seu encerramento administrativo”, faz saber em comunicado.

No caso da Quinta do Conde, a acção de fiscalização foi efectuada terça-feira na sequência de um processo por violência doméstica, que está a decorrer há cerca de três meses, em que se verificou que um dos visados era proprietário do lar em situação ilegal, faz saber a GNR em comunicado.

Refere de resto que a acção de fiscalização contou com o apoio de elementos da Segurança Social e que foi “decretado o encerramento administrativo do lar, em 30 dias”.

No caso de Alenquer para além da ordem para encerrar um lar, “foram ainda elaborados três informações policiais para posterior averiguação e análise do Instituto da Segurança Social e oito autos de contraordenação aos restantes lares fiscalizados”.

A operação contou com o apoio da Autoridade Tributária, da Autoridade para a Segurança Alimentar e Económica, da Autoridade para as Condições de Trabalho e do ISS.

No início deste mês o Instituto da Segurança Social fez um balanço da sua acção a este nível. “Ao longo dos últimos anos, o Instituto de Segurança Social tem levado a cabo acções permanentes de combate aos lares ilegais. Só no ano de 2016 a Segurança Social realizou 1622 acções de fiscalização, no contexto das quais foi ordenado o encerramento de 104 equipamentos, 17 dos quais com carácter de urgência”, informava.

