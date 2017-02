Detenção por burla informática, acesso ilegítimo e branqueamento de capitais

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem que de forma continuada, organizada e conjuntamente com outras pessoas se apoderaram ilicitamente de quantias monetárias de terceiros, através da utilização ilícita da "banca online" informou, esta quarta-feira, esta polícia.

PUB

A operação da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica visou desmantelar um grupo criminoso que se dedicava à prática de crimes de burla informática, acesso ilegítimo e branqueamento de capitais. O detido, de 35 anos, será submetido a primeiro interrogatório judicial, para aplicação da medida de coacção.

Segundo a PJ, a investigação permitiu identificar e determinar o papel deste arguido no esquema fraudulento relacionado com a angariação das chamadas Money Mules e no acesso ilegítimo a contas bancárias de terceiros.

PUB

A PJ prossegue a investigação para apurar a natureza e a extensão das conexões criminosas deste grupo, continuando a acompanhar casos concretos de fenómenos criminais semelhantes. A investigação da PJ é tutelada pelo Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Lisboa.

PUB