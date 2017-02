“Que o cepticismo não deite a perder a UE que levou décadas a construir"

Marcelo Rebelo de Sousa secundou esta quarta-feira os avisos que Cavaco Silva fez na terça-feira sobre o futuro da Europa e do euro, quando escreveu que "as dificuldades não terminaram nem vão terminar". E fez votos para que "o pessimismo e o cepticismo não deitem a perder tudo aquilo que demorou décadas a construir".

"O apelo dele, que viveu o momento da construção europeia é bem-vindo”, disse o Presidente. "Ele recordou a importância do Tratado [de Maastricht] que permitiu o euro e sublinhou a importância de ir fazendo as reformas para que o euro seja possível", lembrou aos jornalistas, à margem de um almoço com refugiados da Síria, do Iraque e da Eritreia.

Já sobre a ignorância dos líderes europeus de que falou o seu antecessor, Marcelo alertou: "Não só dos líderes mas dos povos, porque são eles que têm a última palavra, em eleições".

