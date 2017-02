Marcelo promulga diploma sobre drogas e ratifica acordos internacionais

O Presidente da República promulgou esta quarta-feira o diploma que aprova o regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, foi publicado na página oficial da Presidência da República.

Marcelo Rebelo de Sousa promulgou, explica-se, o diploma da Assembleia da República que altera o decreto-lei 15/93, de 22 de Janeiro, que aprova o regime jurídico e adita substâncias às tabelas anexas ao documento. Marcelo Rebelo de Sousa ratificou também três resoluções da Assembleia da República, ainda de acordo com a página da Presidência.

O Presidente ratificou a resolução que aprova o Protocolo Adicional à Convenção sobre os Direitos Humanos e a Biomedicina, Relativo à Investigação Biomédica (aberto à assinatura em Estrasburgo, em 25 de Janeiro de 2005), a resolução que aprova a alteração ao artigo 124.º do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional (adoptada em Haia, em 26 de Novembro de 2015) e a resolução que aprova a alteração ao artigo 8.º e outras alterações ao Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional relativas ao Crime de Agressão (adoptadas na Conferência de Revisão em Kampala, de 31 de Maio a 11 de Junho de 2010).

