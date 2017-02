Decreto anti-imigração de Trump? Tribunal promete decisão em breve

O tribunal de recurso do nono circuito dos EUA, em São Francisco, ouviu nesta terça-feira os argumentos a favor e contra o decreto anti-imigração assinado por Donald Trump, prometendo uma decisão o mais rapidamente possível.

Três juízes federais ouviram a argumentação dos advogados do Departamento de Justiça e dos procuradores de Washington e Minnesota, os dois estados que contestaram a medida do Presidente que barrou a entrada de refugiados e de cidadãos de sete países de maioria muçulmana. Daqui sairá a decisão de repor as restrições impostas pelo decreto do Presidente ou de manter a suspensão das medidas anti-imigração ordenada por um tribunal de primeira instância de Seattle.

Qualquer que seja a decisão, ambas as partes poderão ainda recorrer ao Supremo Tribunal.

