Pingue-pongue de incendiários

Não foi preciso muito tempo para perceber qual é a política da Administração Trump em relação à Europa: fundamentalmente, consiste no envio em modo retórico de bombas incendiárias para o lado de cá do Atlântico. Aquilo que começou com o apoio de Trump ao “Brexit” continuou com as entrevistas do seu putativo embaixador à União Europeia aconselhando os investidores a especularem contra o euro e prolongou-se nos últimos dias com as declarações do seu conselheiro económico, Peter Navarro, descrevendo a moeda europeia como um mecanismo que tem ajudado a Alemanha a ganhar competitividade à custa dos outros países da União. Só que aí a coisa fia mais fino.

É que as bombas incendiárias, mesmo que apenas retóricas, não incendeiam só. Às vezes, iluminam. E foi este o caso numa discussão em que, lamento dizer, assiste ao conselheiro de Trump bastante razão. Como têm dito muitos europeus há muito tempo, o desempenho da economia alemã não se deve só às inegáveis qualidades da sua indústria e da sua força de trabalho, nem ao facto de no início deste século o Governo alemão ter tido por política a supressão salarial competitiva, mas muito em particular a esta moeda à qual faltam instrumentos básicos de redistribuição e de governo económico democraticamente legitimado. Enquanto isto assim for — e mesmo que algumas coisas tenham vindo a mudar gradualmente —, a Alemanha sai beneficiada. Como tal, é natural que a Administração Trump faça dessa força alemã uma fraqueza europeia e a aproveite para dividir mais ainda a UE.

Curioso foi, porém, ver a divisão entre alemães — e dentro do próprio Governo. Merkel deflectiu o golpe, alegando que a política monetária do euro, alegadamente subvalorizado em relação à economia alemã, era fixada pelo Banco Central Europeu em total independência. Wolfgang Schäuble, com o seu talento para tornar pior uma situação má, juntou-se logo para dizer que os conselheiros de Trump tinham razão, mas que a culpa é do Banco Central Europeu com a sua política de juros baixos. Ao fazê-lo, não reenviou a bomba incendiária para o lado de lá do Atlântico. Mandou-a, como seria de esperar, para dentro de casa e em direção a Mario Draghi.

Ainda um dia se há de escrever a história da crise do euro e notar o facto simples de que ela começou em 2010, poucos meses depois de Wolfgang Schäuble ter chegado ao Ministério das Finanças alemão e ter imposto a sua linha dura na relação com as dívidas soberanas dos países do Sul. Que essa crise se agravou catastroficamente enquanto o presidente do Banco Central Europeu foi Jean-Claude Trichet. E que só começou a deixar de ser um desastre total quando Mario Draghi chegou ao BCE e, contra Schäuble, prometeu “fazer tudo” para salvar o euro, incluindo comprar dívida e imprimir moeda.

Nos últimos anos Schäuble começou a perder. A sua linha foi derrotada no BCE com Mario Draghi. Mais recentemente, perdeu na Comissão Europeia, com as famosas sanções-que-não-houve a Portugal e Espanha. Perdeu no Parlamento Europeu (com as suspensões-de-fundos-que-também-não-houve). E perderá já no próximo mês, com grande probabilidade, o seu fiel escudeiro no Eurogrupo, o holandês Dijsselbloem. De cada vez que Schäuble perdeu, o euro e a UE ficaram mais fortes, pela simples razão de que a hipótese de que venham a funcionar para benefício de todos os europeus se foi tornando mais credível. Esse aumento de credibilidade do euro e da UE, aliás, confirmado pelas sondagens às populações da zona euro, foi acompanhado por uma diminuição da credibilidade de Schäuble, em cujas profecias já nem os mercados acreditam.

E agora, desde a semana passada, é o próprio futuro de Schäuble que está em causa. Pela primeira vez em anos, o SPD de Martin Schulz — aliado do Sul e defensor da criação de dívida europeia para investir no relançamento económico das zonas em crise — está nas sondagens à frente da CDU de Merkel e Schäuble. Se vier a acontecer que, após as próximas eleições alemãs, Schäuble deixe de ser ministro das Finanças da Alemanha, essa seria a melhor notícia que o euro e a UE poderiam ter. Para incendiários, já nos bastam os do lado de lá do Atlântico.

