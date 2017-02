Nova condenação deixa candidatura de Navalni em risco

O advogado e blogger Alexei Navalni, uma das principais figuras da oposição russa, voltou a ser condenado esta quarta-feira por corrupção na repetição do julgamento de 2013, avança a BBC, citando agências locais.

A acusação pede uma pena suspensa de cinco anos, o que impediria o principal opositor de Putin de concorrer às eleições presidenciais no próximo ano. "O juiz vai voltar e ler as mesmas coisas, o que diz muito sobre este julgamento", disse Navalni, citado pelo Guardian, durante uma pausa na sessão.

O advogado e blogger ganhou notoriedade por investigar e denunciar na Internet a corrupção das elites e dos empresários próximos do Kremlin, tornando-se a figura mais forte da oposição nas manifestações populares de 2011 e disputou a presidência da câmara de Moscovo dois anos depois.

Em 2013, Alexei Navalni e o irmão Oleg foram julgados e condenados por acusações de terem cobrado abusivamente 27 milhões de rublos (400 mil euros) à empresa de cosméticos francesa Yves Rocher, através de um contrato para distribuir os seus produtos entre 2008 e 2012. Esta sobrefacturação teria sido possível graças ao emprego de Oleg Navalni nos correios russos. Alexei Navalni nega as acusações, afirmando que o processo tem motivações políticas.

O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos ordenou que o caso fosse reapreciado, ao concluir que Navalni não teve um julgamento justo em 2013.

A leitura do novo veredicto, na cidade de Kirov, deverá levar horas, mas as agências de notícias avançam que as primeiras considerações do juiz dão a entender que o activista será condenado. A advogada de Navalni disse que mesmo uma pena suspensa irá impedir a sua candidatura às eleições presidenciais de 2018.

O opositor de Putin descreve, no entanto, que a repetição do julgamento tem sido uma “cópia exacta” do processo original.

É possível, porém, que Navalni seja condenado a uma pena que lhe permita concorrer às eleições de forma a conferir alguma legitimidade a um processo eleitoral que a generalidade dos analistas considera ter um desfecho estabelecido à partida – a vitória de Vladimir Putin. "O Kremlin ainda não decidiu se precisa de um parceiro de competição, um adversário efectivo que tenha 10% dos votos e dê legitimidade", disse o analista Stanislav Belkovski.

