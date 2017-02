Aldeias do Xisto querem atrair mais turistas com bicicletas

A Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto (ADXTUR) quer que os turistas tragam as suas bicicletas para visitarem o território.

Na Lousã, a ADXTUR, o Turismo do Centro e a Federação Portuguesa de Ciclismo assinaram um protocolo que quer aproveitar os recursos que já existem e organizá-los para atrair os cicloturistas.

Não se trata de criar grandes infraestruturas ou trilhar novos caminhos mas de “fundamentalmente, potenciar o que já existe”, explica ao PÚBLICO o director executivo da agência, Rui Simão, à margem da assinatura do protocolo.

“Há já uma rede de percursos orientados para ciclistas homologados ou em vias de homologação pela federação”, bem como “uma rede de equipamentos como os bikotels e outras unidades hoteleiras muito orientadas para acolher bem os ciclistas”. O protocolo assinado nesta quarta-feira quer “estruturar a oferta” existente sendo que outro dos objectivos é consolidar o calendário de eventos de lazer e competição.

A construção de novas infraestruturas não está prevista, mas pode acontecer, “para preencher falhas” que se detectem na rede, explica Rui Simão. O plano tem um financiamento inicial de cerca de 250 mil euros para o período de 2017 e 2018, sendo que 85% garantida por fundos comunitários. A contrapartida nacional é assegurada pela ADXTUR e por “parceiros e patrocínios”.

Esta iniciativa da agência constituída por 27 aldeias enquadra-se naquilo que é a “vocação” da Região Centro, sublinha Pedro Machado, do Turismo do Centro. O dirigente fala do “potencial instalado”, exemplificando com a rede de bikotels e com o centro de alto rendimento de ciclismo, em Sangalhos, Anadia. Estes são passos em direcção à “diferenciação do produto turístico”, conclui.

A campanha de marketing para atrair o ciclo-turismo será muito virada para o mercado externo, “dirigido para os países que mais consome turismo desta natureza”, detalha Rui Simão. Uma plataforma digital multilingue (que dará conta da oferta disponível, de percursos, alojamento e restauração) servirá como apoio.

O protocolo, assinado no dia em que a entidade que promove as aldeias de Xisto faz 10 anos, é apresentado como um projecto piloto para depois se alargar ao resto de território nacional.

O responsável refere igualmente a necessidade de promover a mobilidade suave, uma vertente realçada também pela secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, presente na sessão. Neste sentido, a governante deu o exemplo da campanha “Portuguese Trails”, que promove o país dos caminhos, quer seja a pé, de bicicleta ou a cavalo.

O presidente da ADXTUR, Paulo Fernandes fala nesta iniciativa como um programa que “valoriza o turismo no interior do país”. “Queremos que as pessoas venham mais e cada vez mais permaneçam no nosso país”, sublinhando que um dos desafios que a agência enfrenta é também “provocar novos residentes” num território de pouca densidade populacional.

