Adolescente de 16 anos desaparecido na Maia

Um jovem de 16 anos está desaparecido desde esta terça-feira na Maia. A família de Hugo Oliveira participou o seu desaparecimento à PSP da Maia nesta terça-feira à noite, disse ao PÚBLICO fonte da PSP do Porto.

O porta-voz do Comando Metropolitano da PSP Porto descreve que Hugo foi visto pela última vez na terça-feira à tarde, perto da Escola Secundária da Maia, onde estuda. De acordo com relatos de amigos, o jovem almoçou com colegas e seguiu para a paragem onde costumava apanhar o autocarro em direcção a casa, na freguesia de Gueifães, não sendo visto depois disso.

A família denunciou o desaparecimento quando o jovem não regressou a casa depois das aulas. O pai de Hugo contou ao Jornal de Notícias que foi ao Hospital de São João para averiguar se o filho teria dado entrada nas urgências, o que não ocorreu.

A família também recebeu da operadora telefónica do jovem a informação de que este teve os dados móveis ativados por volta das 19h, mas sem indicação do local onde se encontrava.

No Facebook está a ser divulgada uma fotografia do adolescente com contactos dos familiares.

