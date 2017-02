Juízes precisariam de mais de dois anos sem novos casos para concluir cobranças

Os juízes precisariam de dois anos e três meses só para resolver os processos de cobrança de dívidas, sem que nesse período dessem entrada novas acções. A conclusão é apresentada na edição de Janeiro da revista de estudos económicos do Banco de Portugal (BdP) com o título "Produtividade da justiça cível em Portugal: uma questão incontornável num sistema congestionado", cita o Diário de Notícias.

Em média, os juízes levam cerca de 30 meses (menos de três anos) a concluir um processo. No caso de cobrança de dívidas o prazo aumenta para 40 meses e demora cerca de 18 meses se for apenas de confirmação dessa mesma dívida.

O estudo analisa um período de 20 anos, entre 1993 e 2013, e crítica especificamente as acções executivas, que se destinam a exigirem o pagamento de uma dívida confirmada em tribunal. O “entupimento” nos tribunais é elevado, moroso e sofreu com a crise, que o tornou um sector pressionado pela “litigância económica”.

Em Julho, Agosto e Setembro do ano passado estavam pendentes cerca de 842 mil acções executivas, menos 114 mil do que em período homólogo de 2015.

A estes dados são somados os de uma análise entre 2007 e 2012 e partilhados pela Direcção Geral de Política de Justiça, que concluem que foi em 2012 que se registaram mais acções de cobrança de dívidas por decidir. Só em 2012 foram milhão e 200 mil acções.

Já de 2013 até ao ano passado a tendência aponta para uma descida permanente ao longo dos anos, escreve o jornal.

O trabalho divulgado pelo Banco de Portugal revela ainda que cada juiz terá resolvido, em média, 550 processos por ano. O documento garante que Portugal tem um número de magistrados e de funcionários judiciais abaixo da média europeia, mas acima dos países de matriz legal francesa. Já o orçamento dos tribunais por habitante é "ligeiramente superior à média, mesmo em 2012 em que estavam em vigor reduções dos salários dos funcionários públicos".

Também o próprio Banco de Portugal está envolvido num processo judicial depois de o Tribunal Administrativo de Lisboa ter recebido uma acção popular em representação de mais de mil autores contra a actuação da entidade bancária “pelos danos causados, com fundamento nas falhas graves de supervisão prudencial e comportamental” no âmbito do caso BES.

