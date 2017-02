José Guilherme garante estar a "cumprir ao milímetro" com o Novo Banco

José Guilherme, o construtor amigo de Ricardo Salgado que lhe terá oferecido um presente de 14 milhões de euros, garante que tem em dia as dívidas com o Novo Banco. A declaração é citada pelo Jornal de Negócios numa reacção de José Guilherme à notícia (avançada na terça-feira pelo mesmo jornal) de que o crédito de cerca de 200 milhões de euros que tem no Novo Banco está entre os activos que a Lone Star considerou problemáticos.

PUB

Segundo o Jornal de Negócios, a Lone Star, que está a negociar a compra do Novo Banco, tinha dado por perdidos os 200 milhões de euros que José Guilherme deve à instituição. No entanto, o empresário afirma que irá cumprir o pagamento acordado. "Assumi dívidas de outros [devedores]. Estou a pagar as minhas dívidas e as dos meus sócios", garantiu José Guilherme.

O construtor, que terá sido aconselhado por Ricardo Salgado a investir em Angola, e que por isso o terá recompensado em 14 milhões de euros, afirma que tem um acordo de reestruturação de dívidas, fechado com o Novo Banco em Janeiro de 2016. O acordo prevê o pagamento anual de 10 milhões de euros para amortizar capital em dívida e respectivos juros, detalha. "Tenho os juros e as amortizações em dia", vinca o empresário.

PUB

De acordo com o jornal económico, o Novo Banco tem a expectativa de recuperar este financiamento, daí que não tenham sido registadas imparidades para a totalidade do valor em dívida. Ainda assim, a Lone Star duvida da capacidade de recuperação deste crédito.

Na lista de financiamentos sem garantia concedidos está também Joe Berardo, ainda de acordo com o Negócios.

PUB