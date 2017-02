BPI excluído do PSI 20

O BPI foi excluído do principal índice da bolsa portuguesa, o PSI-20, que ficará agora reduzido a 17 empresas.

PUB

"A Euronext comunica que, na sequência dos resultados alcançados na Oferta Pública de Aquisição do CaixaBank sobre o BPI, e face à informação disponível à data, foi decidida a exclusão das acções do Banco BPI do índice PSI 20, com data efectiva a 10 de Fevereiro", revela um comunicado da Euronext.

A decisão deve-se ao facto de o CaixaBank deter agora 84,5% do banco. A Allianz manteve os seus 8,43%, o que concentra em dois accionistas mais de 90% do capital do banco.

PUB

PUB