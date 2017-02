FC Porto vence Sporting e continua invicto no nacional de andebol

O FC Porto venceu esta quarta-feira o Sporting, por 27-26, no Pavilhão do Casal Vistoso, em Lisboa, partida referente à 22.ª jornada do Campeonato Nacional de andebol.



O clássico chegou ao intervalo com uma igualdade a 15 golos e os "leões" podem queixar-se de si próprios, pois deixaram fugir uma vantagem de sete golos já no segundo tempo.



O FC Porto, com percurso 100% vitorioso, soma agora 66 pontos no primeiro lugar, com seis de vantagem para o Sporting, segundo classificado.

