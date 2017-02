FC Porto diz que vai ter de accionar cláusula de opção sobre Óliver Torres

O director de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, confirmou esta quarta-feira que os 'dragões' vão ter de accionar a cláusula de opção do passe do futebolista espanhol Óliver Torres, emprestado pelo Atlético de Madrid.

"No caso do Óliver Torres, é jogador do FC Porto porque há uma obrigação de compra. O FC Porto vai ter de accionar a cláusula", disse o responsável ao Porto Canal.

Francisco J. Marques distinguiu este caso do de Diogo Jota, também emprestado pelo Atlético de Madrid, mas que "não há uma opção de compra".

Na situação do antigo jogador do Paços de Ferreira, o clube portista "pode accionar ou não" a cláusula de opção.

