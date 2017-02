Alavés marcou encontro histórico com o Barcelona

A primeira mão ficou 0-0 e a segunda partida ameaçava ir pelo mesmo caminho, mas um golo de Edgar Méndez evitou o prolongamento e carimbou o apuramento histórico do Alavés para a final da Taça do Rei. O emblema basco afastou o Celta de Vigo e vai enfrentar o Barcelona na final de 27 de Maio. Será uma estreia para o Alavés, que nunca chegara à final da competição.

Após 90 minutos sem golos em Vigo, o nulo persistia no encontro de Vitória e a ameaça de prolongamento pairava sobre o Mendizorroza. Mas foi afastada aos 82’ por um golo de Edgar Méndez, que tinha entrado minutos antes. O avançado entrou na área, passou por quem lhe apareceu à frente e “picou” a bola sobre o guarda-redes. As bancadas irromperam em festa e o Celta de Vigo, apesar da forte pressão, já não conseguiu outro desfecho.

Houve Taça em vários países e na Grécia o Olympiacos-Atromitos foi um duelo português: as equipas treinadas por Paulo Bento e Sá Pinto, respectivamente, defrontaram-se na primeira mão dos quartos-de-final da Taça da Grécia mas a partida terminou 0-0. A equipa de Sá Pinto, de regresso ao Atromitos, clube que já tinha orientado em 2014-15, levou a decisão da eliminatória para casa.

Outro português, Vítor Pereira, despediu-se da Taça da Alemanha. O 1860 Munique, da segunda divisão, foi derrotado por 2-0 na visita ao Sportfreunde Lotte, do terceiro escalão. Com um golo em cada parte os anfitriões qualificaram-se para os quartos-de-final da prova. Schalke 04 e Eintracht Frankfurt também vão lá estar, mas não o Hertha Berlim, que só caiu nos penáltis perante o Borussia Dortmund, que na terça-feira visita o Benfica na primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

Campeão em título, o Leicester City está a ter uma temporada difícil mas conseguiu manter-se com vida na Taça de Inglaterra, ao vencer o Derby County, após prolongamento (3-1), numa partida de desempate dos 16 avos-de-final.

No campeonato francês, o Nice mantém-se na perseguição ao líder após bater o Saint-Étienne com um grande golo de Cyprien. Os rubro-negros têm 52 pontos, os mesmos do Paris Saint-Germain, e menos três do que a equipa de Leonardo Jardim. O Lyon goleou o Nancy por 4-0 e o Marselha bateu o Guingamp com golos de Gomis e Payet.

A Juventus conseguiu a segunda vitória consecutiva fora de casa, no campeonato (algo que não acontecia desde Outubro) ao vencer no terreno do Crotone por 0-2. Mandzukic e Higuaín, na segunda parte, garantiram os pontos. Em Bolonha, o Milan ganhou apesar de terminar reduzido a nove jogadores.

