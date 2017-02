A população não chega para encher o estádio, mas o Altach é líder na Áustria

A interrupção de Inverno no campeonato austríaco chega ao fim neste sábado e, numa pequena localidade na fronteira com a Suíça, todos querem continuar a sonhar. O modesto SCR Altach, emblema que cumpre apenas a sexta temporada no principal escalão do futebol local, é o líder improvável da classificação, surgindo à frente de nomes familiares como Red Bull Salzburgo, Sturm Graz, Áustria Viena ou Rapid Viena. As 16 jornadas que restam nesta caminhada para a história vão ser tudo menos fáceis – o Altach já viu sair o treinador e também o melhor marcador – mas a equipa vai lutar até ao fim.

“Sabemos que é muito difícil. As equipas maiores, principalmente o Red Bull Salzburgo, que é a equipa que mais investe no futebol austríaco, têm obrigação de vencer. Nós estamos com vontade de fazer história. Sabemos que é muito difícil, mas nada é impossível. Podemos lutar jogo após jogo até ao final. O nosso objectivo é ficar entre os três primeiros e classificarmo-nos para as provas da UEFA. Se o título acontecer seria maravilhoso”, disse ao PÚBLICO o futebolista brasileiro Lucas Galvão, que cumpre a segunda temporada ao serviço do Altach.

Este conto de fadas é comparável àquele protagonizado na temporada passada em Inglaterra pelo Leicester City. Mas numa escala ainda mais impressionante: o município tem apenas 5,32 quilómetros quadrados e 6831 habitantes (incluindo população com segunda residência em Altach, segundo dados de 31 de Dezembro de 2016). Mesmo que toda a gente fosse ao estádio, não enchiam as bancadas: o recinto, situado a menos de dois quilómetros da fronteira com a Suíça, tem capacidade para 8500 espectadores. Mas não tem faltado apoio. “Aqui as pessoas nem ligam muito ao futebol. Vão ao estádio conforme a equipa está. Mas como nos viram bem desde o começo, o estádio está sempre lotado. Ainda não perdemos em casa”, notou Lucas Galvão.

“A localidade alpina de Altach tem um supermercado, uma pequena padaria, uma loja de móveis, um restaurante – e uma equipa que comanda a Liga austríaca”, escreveu a agência Reuters num texto dedicado a este fenómeno. Fundado em 1929, o clube chegou pela primeira vez à Bundesliga austríaca em 2006-07, mas após três temporadas não conseguiu evitar a despromoção. O regresso aconteceu em 2014-15 e foi estrondoso: o Altach conseguiu a melhor classificação de sempre, ao terminar no terceiro lugar, e conquistou o acesso às provas europeias, que proporcionaram uma dupla visita a Portugal: os austríacos eliminaram o V. Guimarães na terceira pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga Europa, mas seriam depois batidos pelo Belenenses no play-off.

O Altach conta com o patrocínio de uma empresa de apostas desportivas mas, com um orçamento na ordem dos 6,5 milhões de euros, não entra em loucuras. “Somos um clube financeiramente saudável, pagamos as contas a tempo e horas. Asseguramo-nos que, façamos o que fizermos, o fazemos bem”, afirmou à Reuters o director desportivo Georg Zellhofer. E a realidade mostra que estão a fazer muitas coisas bem: o treinador Damir Canadi foi contratado em Novembro pelo Rapid Viena e Dimitri Oberlin, goleador de apenas 19 anos de idade, foi recuperado pelo Red Bull Salzburgo, que o tinha emprestado ao Altach.

Nada que desvie a equipa do rumo, garantiu Lucas Galvão: “Vê-se nos jogadores que todos querem chegar ao topo. A equipa uniu-se, estamos todos juntos por um objectivo”. O jovem brasileiro de 25 anos quer continuar a dar nas vistas (no início do ano recebeu o prémio para o melhor golo de 2016 na Áustria) e sonha com palcos maiores. “Quero subir degrau a degrau. O meu sonho é jogar na Alemanha e disputar as competições europeias. Mas por agora o meu foco total é no Altach e nesta oportunidade que temos de lutar pelo título.”



