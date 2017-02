Música de Prince de regresso às plataformas digitais este fim-de-semana

Há dois anos Prince retirara a sua música de todas as plataformas de streaming de música, com excepção do Tidal, de Jay Z, em protesto contra os poucos proveitos que estes rendiam aos músicos. Dez meses depois da sua morte, em Abril de 2016, tal está prestes a mudar. O Financial Times noticia que o catálogo do autor de Purple Rain estará disponível este fim-de-semana em serviços como o Spotify, Apple Music, Amazon ou Deezer, de forma a coincidir com os Grammys, cuja cerimónia acontece este domingo e onde Prince será homenageado.

Para já não há confirmação, quer por parte das empresas de streaming, quer por parte dos representantes de Prince, mas já no final de Janeiro a montagem por parte do Spotify, de grandes cartazes púrpura, a cor associada a Prince, em Londres e Nova Iorque, levara a especular o regresso do músico ao gigante mundial do streaming.

A confirmar-se a disponibilização da música de Prince, tal abrangerá a sua obra gravada até 1996, cujos direitos são detidos pela Warner Bros, depois de um acordo firmado com Prince em 2014. O correspondente aos últimos 20 anos da sua carreira mantém-se nas mãos dos seus representantes legais, que promovem neste momento um verdadeiro leilão juntos das editoras interessadas em adquiri-los. Ainda segundo o Financial Times, a luta entra a Vivendi, pertencente à Universal Music, a Sony Music e a Warner, fará os valores em questão ascenderem a algo entre 40 e 50 milhões de dólares.

