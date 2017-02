Sete anos depois, o “animal” Jack Nicholson regressa aos filmes

Já passaram sete anos desde a última vez que vimos Jack Nicholson no grande ecrã e isso não se deve a falta de oportunidades. Terá recusado, por exemplo, participar em O Juiz, protagonizado por Robert Downey Jr., ou em 42, sobre o dono da equipa de futebol americano Brooklyn Dodgers. Conclui-se portanto que Jack Nicholson, 79 anos, não encontrava o que o entusiasmasse o suficiente para voltar ao activo. Isto até ter visto Toni Erdmann, realizado pela alemã Maren Ade, e, segundo a Variety, ter convencido a Paramount a investir numa versão em inglês para o público americano.

Toni Erdmann, protagonizado por Sandra Huller e Peter Simonischek, é uma comédia, com tragédia em pano de fundo, que conta a história da tentativa de um pai, antigo professor de música, em reestabelecer a relação com a filha, obcecada pela carreira no mundo da finança, objectivo para o qual utiliza o seu “talento” em pregar partidas.

O filme, que chegará em Portugal dia 18 de Fevereiro, foi estreado no último Festival de Cannes (onde lhe foi atribuído o Fipresci, o Prémio da Federação Internacional dos Críticos de Cinema). Foi o vencedor do Prémio Lux de Cinema do Parlamento Europeu e obteve cinco galardões nos Prémios do Cinema Europeu, cuja cerimónia teve lugar em Dezembro na cidade polaca de Wrocklaw. Foi aí distinguido como Melhor Filme, Melhor Realização, Melhor Argumentista, Melhor Actor e Melhor Actriz. Toni Erdmann foi nomeado para Melhor Filme Estrangeiro nos Globos de Ouro de Janeiro (Elle, de Paul Verhoeven, foi o vencedor) e está também na lista que concorre aos Óscares na mesma categoria.

A versão americana, noticia a Variety, terá Kristen Wiig como co-protagonista ao lado de Nicholson e a realizadora e argumentista do original alemão, Maren Ade, como uma das produtoras executivas.

O último filme com a presença de Jack Nicholson nos créditos, Tens a Certeza?, de James L. Brooks, estreou em 2010.

